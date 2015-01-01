Метр за метром. Турчинов пообещал, что 2017-й станет переломным в освобождении Донбасса

Все попытки прорвать нашу оборону в 2016-м были обречены, враг понес очень серьезные потери, говорит секретарь СНБО.

Александр Турчинов Facebook Александра Турчинова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украинызаявил, что 2017 год станет переломным в освобождении оккупированной территории Донбасса.

Об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Нацгвардии, сообщает УНИАН.

"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не намерены выполнять никакие договоренности, они и дальше пытаются дестабилизировать ситуацию", — подчеркнул Турчинов.

"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", — заявил Турчинов.

В связи с этим он подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".

"И я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе", — подчеркнул Турчинов.

Напомним, двумя неделями ранее Турчинов объяснил жителям оккупированного Донбасса, что Москва использует их как смертников.

Фото: Facebook Александра Турчинова