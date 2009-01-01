Шпионские игры: почему испортились отношения между Киевом и Минском

По словам экспертов, в сфере безопасности и обороны белорусского государства невозможно понять, "где заканчивается Беларусь и начинается Россия".
"Он также подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием советника посольства Украины Беларуси. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата", — отметил Побяржин.
После этого по просьбе белорусской стороны Украина отозвала из Минска Игоря Скворцова. И МИД Украины предпринял симметричные шаги, отвечая на недружественные действия белорусов — он также объявил персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине.
"МИД Украины со своей стороны, руководствуясь принципом взаимности, принял решение о том, чтобы выслать из страны представителя посольства Беларуси. По состоянию на данный момент он уже прекратил работу и покинул нашу страну", — заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
Эксперты рассказали "Главреду", как можно воспринимать такие действия Беларуси, которая, с одной стороны, пыталась демонстрировать свою готовность сотрудничать с украинским государством, предлагала своих миротворцев для разрешения конфликта на Донбассе, а с другой — начала осуществлять откровенно недружественные шаги и демонстрировать пророссийские взгляды (в частности, это проявилось во время недавнего голосования Генассамблеи ООН по Крыму, когда Беларусь высказалась против). Кроме того, эксперты объяснили, как эта ситуация может отразиться на украинско-белорусских отношениях, а также какова роль России в данной истории.
Сейчас в отношениях между Украиной и Беларусью — обострение ситуации, которое началось вследствие того, что происходило во время учений "Запад-2017", после задержания в Беларуси Павла Гриба. Все эти события, конечно же, заставили активизироваться и украинские спецслужбы, которые пытаются понять, что происходит на территории Беларуси, которая совершенно откровенно превратилась в плацдарм агрессии против Украины.
Белорусская сторона пытается переложить проблемы "с больной головы на здоровую" — создать образ агрессивных и враждебных украинских спецслужб, которые занимаются подрывной деятельностью на территории Беларуси. Это делается для того, чтобы скрыть суть и содержание нынешнего белорусского режима.
Для нас все это выглядит довольно странно только по одной причине. Потому что на протяжении практически четырех лет, после Майдана, украинская власть пыталась заигрывать с Лукашенко, делая вид, что, таким образом, она отрывает его от России. Безусловно, все это были очень наивные плане, а точнее — не планы, а попытки прикрывать истинные намерения и заинтересованность в торговле с Беларусью. Очевидно, именно в этом заключался основной интерес украинской власти.
Теперь необходимо будет менять отношение к Беларуси, проводить более прагматичную внешнюю политику, которая бы строилась на осознании того факта, что в нынешнем своем состоянии Беларусь не может противиться влиянию России, а, значит, является враждебной по отношению к Украине страной.
Сегодня в части, которая касается безопасности и обороны Беларуси, уже невозможно разделить, где заканчивается Беларусь и начинается Россия. Все это не враждебные действия российских спецслужб, а реализация договоренностей между этими государствами, ведь они — союзники. Потому россияне действуют на территории Беларуси против Украины с ведома белорусской власти. Это — часть условий игры между ними, что зафиксировано на уровне договоров. Потому все эти действия, безусловно, связаны с Россией.
У самого Лукашенко нет причин и мотивов портить отношения с Украиной. Но это от него не зависит. Он — совершенно не самостоятельная фигура. Суть его политики состоит в сохранении собственного правления и режима. А это он может делать, лишь полагаясь на ресурсы, которые он получает из России. Потому и в дальнейшем россияне будут определять политику Беларуси, в первую очередь, в отношениях с Украиной.
Обвинения в шпионаже — это заурядное дело. Есть разные методы борьбы со шпионажем. Бывают подковерные, когда говорят просто, без скандала, намекают и отзывают дипломата или высылают. В данном случае Беларусь избрала шумный метод. У меня нет оснований сомневаться, что этот человек — сотрудник украинского посольства в Беларуси — был украинским шпионом. Точно так же у меня нет оснований сомневаться, что и в белорусском посольстве в Украине есть люди, которые занимаются шпионажем. В этом нет ничего страшного и ничего необычного. Это одна из ритуальных функций любого государства — заниматься шпионажем на территории другого государства.
Но близкие союзники этим не занимаются. Я не уверен, что в Америке, например, есть английские шпионы. Хотя, может, и есть, черт его знает... Во всяком случае, среди государств это абсолютно нормальная и банальная практика. Шпионаж и высылка шпионов — это банальность.
Но в последнее время Беларусь действительно демонстрирует антиукраинские действия. Даже Турция, которая является если не союзником, то очень близким партнером России, проголосовала за символическую резолюцию о гуманитарном положении в Крыму, которую Украина вносила в ООН. В то же время Беларусь проголосовала против. Хотя раньше Беларусь, которая гораздо теснее связана с Россией, чем с Украиной, и это совершенно очевидно, всегда демонстрировала в этом вопросе — в отношениях России и Украины — равноудаленность. Лукашенко пытался как-то уравновешивать весы. Теперь — нет.
Сегодня Беларусь демонстрирует четкую пророссийскую позицию в украинском вопросе, о чем свидетельствует и голосование против резолюции, и довольно шумная история со шпионом.
С чем это связано — сказать трудно. Может быть, экономическая зависимость Беларуси от России увеличилась по каким-то причинам. Ведь между Россией и Беларусью все время — то скандалы, то бесконечная любовь. Денег не дают — скандал, деньги дают — идеальная любовь… Потому о причинах судить не берусь.
Но то, что Лукашенко в последнее время демонстрирует не просто лояльность в отношении России, а четкую пророссийскую позицию в отношениях Украины и России — это действительно факт.
Последние события в Беларуси — задержание украинского журналиста Шаройко и объявление персоной нон-грата украинского советника посольства Скворцова — не будут способствовать улучшению украинско-белорусских отношений. Это очевидно.
Однако пока что, мы не знаем точно, были ли основания у Беларуси действовать именно таким образом. Если у наших соседей были основания для обвинений в адрес этих украинских граждан, то это была деятельность несовместимая с их статус статусом, тем более, со стороны советника посольства. Если же это безосновательные обвинения, то это — попытка создать повод для дипломатических сложностей в отношениях между государствами. Что происходит на самом деле — пока не известно.
Но, в любом случае, ситуация между Украиной и Беларусью будет усложняться, и в их отношениях будет чувствоваться скандал.
Многое будет зависеть от того, как украинская сторона будет отвечать на действия Беларуси. Киев может ответить симметрично — также выслать белорусского дипломата. Хотя Украине сейчас не выгодно предпринимать симметричные шаги, втягиваясь в "шпионский скандал", поскольку ее отношения практически со всеми странами-соседями испорчены дальше некуда.
Мы должны объективно подходить к оценке ситуации, рассматривая вероятность того, что для действий Беларуси могли быть вполне четкие причины и основания. Но также может быть, что она действовала безосновательно. Во втором случае общественность об этом ничего не узнает, в любом случае.
Какова роль России в данной истории — установить сложно. Белорусская сторона действует так, потому что она приняла такое решение. А каким образом принималось решение, делалось ли это по прямому заказу России, мы не знаем. Понятно, что между Беларусью и Россией есть глубокие формы сотрудничества и консультаций, но официально нам об этом никто не скажет. Однако будет глупо судить сразу и однозначно, делая вывод, что Россия к этому причастна, как у нас это часто делается. Безусловно, вполне может быть, что российская сторона хочет напомнить Киеву, что с этой стороны границы у Украины тоже не все в порядке.
Надежда Майная