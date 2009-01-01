Шпионские игры: почему испортились отношения между Киевом и Минском

По словам экспертов, в сфере безопасности и обороны белорусского государства невозможно понять, "где заканчивается Беларусь и начинается Россия".

Еще с одним нашим соседом назревает конфликт — теперь "кошка пробежала" между Украиной и Беларусью. Официальный Минск объявил персоной нон грата первого секретаря посольства Украины Игоря Скворцова за то, что он якобы координировал разведывательную деятельность украинского журналиста Павла Шаройко, который ранее был арестован в Беларуси за шпионаж. По словам официального представителя Комитета госбезопасности Беларуси Дмитрия Побяржина, Шаройко признал, что он является сотрудником кадрового аппарата военной разведки и работал под прикрытием.

"Он также подтвердил, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием советника посольства Украины Беларуси. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата", — отметил Побяржин.

После этого по просьбе белорусской стороны Украина отозвала из Минска Игоря Скворцова. И МИД Украины предпринял симметричные шаги, отвечая на недружественные действия белорусов — он также объявил персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине.

"МИД Украины со своей стороны, руководствуясь принципом взаимности, принял решение о том, чтобы выслать из страны представителя посольства Беларуси. По состоянию на данный момент он уже прекратил работу и покинул нашу страну", — заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Эксперты рассказали "Главреду", как можно воспринимать такие действия Беларуси, которая, с одной стороны, пыталась демонстрировать свою готовность сотрудничать с украинским государством, предлагала своих миротворцев для разрешения конфликта на Донбассе, а с другой — начала осуществлять откровенно недружественные шаги и демонстрировать пророссийские взгляды (в частности, это проявилось во время недавнего голосования Генассамблеи ООН по Крыму, когда Беларусь высказалась против). Кроме того, эксперты объяснили, как эта ситуация может отразиться на украинско-белорусских отношениях, а также какова роль России в данной истории.

Богдан Яременко Главред Богдан Яременко:

Сейчас в отношениях между Украиной и Беларусью — обострение ситуации, которое началось вследствие того, что происходило во время учений "Запад-2017", после задержания в Беларуси Павла Гриба. Все эти события, конечно же, заставили активизироваться и украинские спецслужбы, которые пытаются понять, что происходит на территории Беларуси, которая совершенно откровенно превратилась в плацдарм агрессии против Украины.

Белорусская сторона пытается переложить проблемы "с больной головы на здоровую" — создать образ агрессивных и враждебных украинских спецслужб, которые занимаются подрывной деятельностью на территории Беларуси. Это делается для того, чтобы скрыть суть и содержание нынешнего белорусского режима.

Для нас все это выглядит довольно странно только по одной причине. Потому что на протяжении практически четырех лет, после Майдана, украинская власть пыталась заигрывать с Лукашенко, делая вид, что, таким образом, она отрывает его от России. Безусловно, все это были очень наивные плане, а точнее — не планы, а попытки прикрывать истинные намерения и заинтересованность в торговле с Беларусью. Очевидно, именно в этом заключался основной интерес украинской власти.

Теперь необходимо будет менять отношение к Беларуси, проводить более прагматичную внешнюю политику, которая бы строилась на осознании того факта, что в нынешнем своем состоянии Беларусь не может противиться влиянию России, а, значит, является враждебной по отношению к Украине страной.

Сегодня в части, которая касается безопасности и обороны Беларуси, уже невозможно разделить, где заканчивается Беларусь и начинается Россия. Все это не враждебные действия российских спецслужб, а реализация договоренностей между этими государствами, ведь они — союзники. Потому россияне действуют на территории Беларуси против Украины с ведома белорусской власти. Это — часть условий игры между ними, что зафиксировано на уровне договоров. Потому все эти действия, безусловно, связаны с Россией.

У самого Лукашенко нет причин и мотивов портить отношения с Украиной. Но это от него не зависит. Он — совершенно не самостоятельная фигура. Суть его политики состоит в сохранении собственного правления и режима. А это он может делать, лишь полагаясь на ресурсы, которые он получает из России. Потому и в дальнейшем россияне будут определять политику Беларуси, в первую очередь, в отношениях с Украиной.

Леонид Радзиховский Леонид Радзиховский:

Обвинения в шпионаже — это заурядное дело. Есть разные методы борьбы со шпионажем. Бывают подковерные, когда говорят просто, без скандала, намекают и отзывают дипломата или высылают. В данном случае Беларусь избрала шумный метод. У меня нет оснований сомневаться, что этот человек — сотрудник украинского посольства в Беларуси — был украинским шпионом. Точно так же у меня нет оснований сомневаться, что и в белорусском посольстве в Украине есть люди, которые занимаются шпионажем. В этом нет ничего страшного и ничего необычного. Это одна из ритуальных функций любого государства — заниматься шпионажем на территории другого государства.

Но близкие союзники этим не занимаются. Я не уверен, что в Америке, например, есть английские шпионы. Хотя, может, и есть, черт его знает... Во всяком случае, среди государств это абсолютно нормальная и банальная практика. Шпионаж и высылка шпионов — это банальность.

Но в последнее время Беларусь действительно демонстрирует антиукраинские действия. Даже Турция, которая является если не союзником, то очень близким партнером России, проголосовала за символическую резолюцию о гуманитарном положении в Крыму, которую Украина вносила в ООН. В то же время Беларусь проголосовала против. Хотя раньше Беларусь, которая гораздо теснее связана с Россией, чем с Украиной, и это совершенно очевидно, всегда демонстрировала в этом вопросе — в отношениях России и Украины — равноудаленность. Лукашенко пытался как-то уравновешивать весы. Теперь — нет.

Сегодня Беларусь демонстрирует четкую пророссийскую позицию в украинском вопросе, о чем свидетельствует и голосование против резолюции, и довольно шумная история со шпионом.

С чем это связано — сказать трудно. Может быть, экономическая зависимость Беларуси от России увеличилась по каким-то причинам. Ведь между Россией и Беларусью все время — то скандалы, то бесконечная любовь. Денег не дают — скандал, деньги дают — идеальная любовь… Потому о причинах судить не берусь.

Но то, что Лукашенко в последнее время демонстрирует не просто лояльность в отношении России, а четкую пророссийскую позицию в отношениях Украины и России — это действительно факт.

Сергей Толстов Главред

Директор Института политического анализа и международных исследований

Последние события в Беларуси — задержание украинского журналиста Шаройко и объявление персоной нон-грата украинского советника посольства Скворцова — не будут способствовать улучшению украинско-белорусских отношений. Это очевидно.

Однако пока что, мы не знаем точно, были ли основания у Беларуси действовать именно таким образом. Если у наших соседей были основания для обвинений в адрес этих украинских граждан, то это была деятельность несовместимая с их статус статусом, тем более, со стороны советника посольства. Если же это безосновательные обвинения, то это — попытка создать повод для дипломатических сложностей в отношениях между государствами. Что происходит на самом деле — пока не известно.

Но, в любом случае, ситуация между Украиной и Беларусью будет усложняться, и в их отношениях будет чувствоваться скандал.

Многое будет зависеть от того, как украинская сторона будет отвечать на действия Беларуси. Киев может ответить симметрично — также выслать белорусского дипломата. Хотя Украине сейчас не выгодно предпринимать симметричные шаги, втягиваясь в "шпионский скандал", поскольку ее отношения практически со всеми странами-соседями испорчены дальше некуда.

Мы должны объективно подходить к оценке ситуации, рассматривая вероятность того, что для действий Беларуси могли быть вполне четкие причины и основания. Но также может быть, что она действовала безосновательно. Во втором случае общественность об этом ничего не узнает, в любом случае.

Какова роль России в данной истории — установить сложно. Белорусская сторона действует так, потому что она приняла такое решение. А каким образом принималось решение, делалось ли это по прямому заказу России, мы не знаем. Понятно, что между Беларусью и Россией есть глубокие формы сотрудничества и консультаций, но официально нам об этом никто не скажет. Однако будет глупо судить сразу и однозначно, делая вывод, что Россия к этому причастна, как у нас это часто делается. Безусловно, вполне может быть, что российская сторона хочет напомнить Киеву, что с этой стороны границы у Украины тоже не все в порядке.

Надежда Майная