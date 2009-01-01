В МИД обвинили Россию: сознательно наносит вред здоровью Павла Гриба

Россия проигнорировала все обращения украинской стороны к Представительству МИД РФ в Краснодаре.

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Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения похищенного российскими спецслужбами гражданина Украины Павла Гриба

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с недопуском украинских врачей к 19-летнему украинцу.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным нарушением Российской Федерацией прав человека, игнорированием норм международного права и решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года", — заявили дипломаты.

В частности, в заявлении отмечается, что Россия проигнорировала все обращения украинской стороны к Представительству МИД РФ в городе Краснодар, уполномоченному по правам человека по Краснодарскому краю, Управлению ФСБ РФ по Краснодарскому краю о допуске специалистов Министерства здравоохранения Украины к Грибу.

"Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное нанесение вреда здоровью Гриба", — заявили в МИД.

"Украина высоко ценит поддержку Европейского Суда по правам человека и призывает международное сообщество, правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем Павлом Грибом и усилить давление на Российскую Федерацию для его освобождения", — говорится в заявлении.

Напомним, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына.

По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

15 сентября в МИД сообщили, что Гриба перевели из следственного изолятора в медучреждение. 16 сентября из медицинского учреждения его вновь перевели в следственный изолятор.

По состоянию на 18 сентября отец задержанного украинца Игорь Гриб сообщил, что не располагает информацией о состоянии здоровья сына.

6 октября адвокат Евгения Закревская сообщила, что ЕСПЧ приглашает украинских врачей к Павлу, чтобы они оценили состояние его здоровья и узнали, получает ли он необходимое лечение. "Надеюсь, что украинские МИД, Минздрава и уполномоченный по правам человека сделают все для того, чтобы наши врачи быстрее попали к Павлу Грибу. А РФ не осмелится нарушить прямое указание ЕСПЧ и не допустить их к Павлу", — написала адвокат.