МИД России обвинило США в "разжигании войны" из-за решения предоставить Украине вооружение

В МИД России заявили, что США уже переступили черту.

В РФ обвинили США в разжигании войны wikimedia.org

Министерство иностранных дел России обвинило США в "разжигании войны" в связи с появлением информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения.

"История, конечно, неизбежно расставит всё по своим местам. Однако, как в нынешних условиях можно говорить о какой-либо "примиряющей" роли США в урегулировании конфликта в Украине? Вашингтон пытается представить себя "посредником". Никакой он не посредник, он — пособник в разжигании войны", — говорится в заявлении МИД России.

Заявляется, что США в определенном смысле переступили черту, объявив о намерении передавать Украине вооружения прямого поражающего действия.

"Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос — что дальше? В любом случае, американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными", — заявили в МИД РФ.

При этом российские дипломаты убеждены, что, "сыграв несколько лет назад активную роль в организации государственного переворота в Киеве, нежно пестуя майданную власть, когда она запрещала русский язык и бомбила тех, кто не пожелал встать под бандеровские знамена, сегодня США явно толкают ее на новое кровопролитие".

"К сожалению, призывать американских политиков образумиться — сейчас пустое дело", — говорится в документе.

При этом МИД РФ обвинил США в "русофобии".

Напомним, ранее телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн. долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.