МИД требует от России немедленно отпустить украинца Павла Гриба

МИД требует от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному Грибу.

Павел Гриб. Facebook.com

Министерство иностранных дел

Украины выражает решительный протест российской стороне в связи с безосновательным задержанием 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба и требует обеспечить его немедленное возвращение в Украину.

Об этом говорится в заявлении МИД, "Украина выражает решительный протест российской стороне в связи с безосновательным задержанием 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба и содержанием его в СИЗО в г.Краснодар Российской Федерации. Требуем от российской стороны безотлагательно обеспечить доступ украинских консулов к задержанному гражданину Украины Павлу Грибу, предоставить исчерпывающую информацию относительно места, причин и обстоятельств его задержания, условий содержания и обеспечить его немедленное возвращение в Украину", — говорится в документе.

В МИД категорически осудили преследование российской властью граждан Украины в России и за ее пределами, безосновательное задержание украинцев, нарушение их права на справедливый суд и осуждение по сфабрикованным политически мотивируемым делам.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что крайне недопустимой является системная практика нарушения российской стороной положений консульской Конвенции между Украиной и Российской Федерацией о своевременном информировании о задержании граждан Украины (в течение 3 дней с момента ареста) и попустительстве правом консула Украины на посещение задержанного или осужденного соотечественника.

"По делу задержания Павла Гриба сообщение Управления ФСБ в Краснодарском крае от 25 августа было направлено Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону заказным письмом только 31 августа и поступило в консульское учреждение 7 сентября — через 14 дней после ареста", — констатировали в МИД.

апомним, 24 августа Игорь Гриб поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в соцсетях. Позже СМИ узнали, что она россиянка, собеседница подтвердила — парня похитила ФСБ.