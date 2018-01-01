МИД Украины жестко отреагировал на заявление итальянского министра по Крыму

По словам замглавы МИДа Елены Зеркаль, "не стоит ожидать что-то другого от такого человека".

РИА Новости Украина

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление главы МВД Италии Маттео Сальвини относительно "законности" аннексии Крыма.

Об этом заявила замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Мы реагируем. В понедельник мы будем встречаться с итальянским послом, он очень приятный человек, я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков, особенно, учитывая то, что этот политик ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным", - заявила она.

Зеркаль также отметила, что "не стоит ожидать что-то другого от такого человека".

"Ожидать что-то другое от человека, который с 90-го года является функционером этой Лиги Севера, ну возможно, не стоит. Кроме того, они сейчас на подъеме по рейтингам. Это напрягает больше, чем любые его заявления (...) Сейчас у них рейтинг поддержки более 30%. Это означает, что в Европе есть проблемы", - добавила она.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что Россия якобы имела право аннексировать Крым. "Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил он.

Сальвини также подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине необходимо снять, потому что они наносят ущерб итальянскому экспорту.

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