Саакашвили озвучил условие возвращения в Украину

Политик утверждал, что не будет прорывать колючую проволоку.

Михеил Саакашвили сказал, что может прилететь в "Борисполь" фото: EPA/UPG

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации, лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что как только в центре Киеве соберется много людей — он обязательно в тот же день вернется в Украину.

Сядет в самолет и просто прилетит в аэропорт "Борисполь" (находится под столицей), рассказал политик в эфире телеканала NewsOne.

"Как только в центре Киеве соберется много людей — я обязательно в тот же день вернусь… Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду на самолет", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что начальник Мостиского пограничного отряда решил запретить Михеилу Саакашвили въезд в украинское государство на протяжении трех лет — до 13 февраля 2021 года. Адвокат бывшего чиновника заявил, что решение будет обжаловано.

Напомним, 12 февраля в Киеве экс-чиновника задержали, привезли в аэропорт "Борисполь" и оттуда на самолете доставили в Польшу. СМИ сообщали, что задержание было проведено по запросу Государственной миграционной службы.

До этого — 5 числа — Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Госмиграционной службы Украины по делу о предоставлении ему статуса беженца или лица, нуждающегося в политическом убежище.

Генпрокурор Юрий Луценко говорил, что если Саакашвили откажут в политическом убежище в нашей стране, то он будет добровольно или принудительно депортирован. После прилета в Польшу бывший грузинский лидер сказал, что станет заниматься политической деятельностью в Европе.