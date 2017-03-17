Микроавтобус с людьми в "Горке" и бронежилетах пересек границу России с Украиной — ОБСЕ

Наблюдатели заметили, как через границу из России в Украину проезжала машина с надписью "ритуальные услуги" и возвращалась.

Миссия ОБСЕ на Донбассе, иллюстрация. OSCE/Evgeniy Maloletka Миссия ОБСЕ, которая размещена на территории Российской Федерации и наблюдает за двумя пунктами пропуска на неподконтрольном участке границы с Украиной, зафиксировала микроавтобус с людьми в камуфляже, которые пересекали границу.

Об этом говорится в отчете миссии за неделю с 7 по 14 марта, пишет Украинская правда.

Так, 12 марта в пункте Гуково миссия увидела переполненный минивэн с госномером РФ.

Во время прохождения формальностей пять мужчин — один в камуфляже, еще четверо в "Горке" (вид военной одежды — ред.) и водитель без формы.

Все, что было в минивэне, было проверено на границе. Миссия среди прочего смогла увидеть берцы, форму, бронежилеты, военные рюкзаки, спальные мешки.

Четыре пассажира понесли собственные военные рюкзаки и сумки в центральное здание, вероятно для инспекции через рентген-аппарат. В миссии отметили, что мужчины в камуфляже провели на пункте пропуска около получаса, после чего отправились через неконтролируемый участок границы в Украину.

В общем миссия за неделю видела, как 104 человека в камуфляже проходили границу в Гуково и российском Донецке. 48 двигались в РФ, 56 — в Украину.

Кроме того, наблюдатели видели, как через границу из России в Украину проезжала машина с надписью "ритуальные услуги", а затем возвращалась.

Также миссия видела "медицинское такси" — именно такая надпись была на машине кириллицей и латиницей. Авто двигалось из Украины в Россию, говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал, сколько еще российские "командировочные" будут оставаться на Донбассе.