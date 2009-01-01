Милитаризация Крыма. Почему Путин "играет мускулами" перед НАТО

Москва превращает Крыма в форпост на южном направлении в ответ на действия НАТО в Восточной Европе, говорит Игорь Романенко.

Игорь Романенко Главред

Переброска в оккупированный Россией Крыми милитаризация полуострова — это попытка президента РФ Владимира Путина превратить полуостров в непотопляемый авианосец.

Об этом экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Действия России по милитаризации Крыма рассчитаны и на Украину, и на НАТО, и на европейские страны. Но в первую очередь — на Украину. В Советском Союзе была достаточно сильная система противовоздушной обороны, которая по наследству перешла россиянам. Они эту систему ПВО разрабатывают дальше, модернизируют и наращивают — технически она одна из самых сильных в мире. На это Россия всегда выделяла деньги, и Путин это контролировал", — говорит военный эксперт.

"Сейчас Россия наращивает военные силы в Крыму, чтобы при благоприятной и подходящей возможности можно было решать вопросы с Украиной. Кроме того, Путин рассматривает Крым как крепость и непотопляемый авианосец. Москва из Крыма делает форпост на южном направлении якобы в ответ на действия НАТО в Восточной Европе, в том числе размещение системы противоракетной обороны в Польше, Румынии и т.д.", — объяснил генерал-лейтенант запаса.

Он напомнил, что в ведущих странах Запада идет смена руководства: "В США уже избран новый президент — Дональд Трамп. На очереди — Франция и Германия. Путин демонстрирует лидерам этих стран, что у него есть возможность наращивания военной силы, он "играет мускулами", показывает, что намерения у него самые серьезные, отстаивает реализацию того плана, который он отработал для себя и России".

"Россия активно наращивает силы в Крыму: сейчас там собираются разместить "Буки", раньше туда перебросили зенитно-ракетные системы С-300 и С-400 и другое. С-300 и С-400 — это более совершенные системы, чем "Буки". И, кстати, "Буки" и были в Крыму, в Феодосии, со времен Украины и остались там после аннексии. Россия эту технику не отдала, хотя Шойгу парадно докладывал Путину, что все вооружение передано Украине — очередное вранье. Но пределов совершенствованию нет, потому наращивание военного потенциала в Крыму будет продолжаться", — считает экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

"Следует отметить, что при этом Россия "оголяет" восток. И это понимают китайцы — для них создаются весьма благоприятные условия. Если так и дальше будет развиваться ситуация, то китайцы, очень прагматичный народ, воспользуются ею, используя как предлог "притеснение китайского языка за Уралом". И Путину будет очень тяжело "расхлебывать" эту ситуацию", — подытожил Игорь Романенко.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал в комментарии "Главреду", что размещением ЗРК "Бук" в Крыму Россия сама себя пугает.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Непотопляемый авианосец Путина: зачем Россия активно милитаризирует Крым?"