Миллионные прибыли и элитные иномарки. Журналисты показали доходы министров за год

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1 / 2 Стали известны доходы министров за год (фото: lifedon.com.ua)

Жена премьер-министра Владимира Гройсмана Елена купила в 2017 году автомобиль Mercedes-Benz.

Минувший 2017 год выдался довольно продуктивным для членов Кабинета министров, которые могут похвастаться ростом денежных активов, новыми квадратными метрами, а также люксовыми автомобилями.

Например, жена премьер-министра Владимира Гройсмана Елена купила в 2017 году автомобиль Mercedes-Benz GLE 350d, в также получила в наследство 1,5 тысячи квадратных метров земли и жилой дом в Виннице площадью 26,3 кв. м, а денежные активы семьи за 2017 выросли на 16 млн гривень, говорится в исследовании Bihus.Info.

В декларации министра внутренних дел Арсена Авакова появилось три авторских права на украинскую, русскую и английскую версии книги "Ленин с нами?". Также в 2017 году глава МВД ликвидировал "Трастовую компанию Авакова" и стал безоговорочным лидером среди членов Кабмина по росту денежных активов — за год его состояние выросло на 105 млн гривень.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш деньги, наоборот, тратил — в 2017 году он приобрел машиноместо и квартиру в Киеве площадью 93 кв. м. Покупки обошлись ему в 2,5 млн гривень.

В декларации министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика из новой недвижимости появились лишь два машиноместа общей площадью 30 кв. м. 288-метровую квартиру на Крещатике в Киеве, 561-метровый дом в пригородном Козине и 1880 квадратов земли он переписал на жену. Также супруги продали две машины — Mazda 6 и ВАЗ 21065, а их денежные активы увеличились на 1,5 млн гривень.

Имущественное положение министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака претерпело в 2017 году относительно незначительные изменения. Его жена Орыся продала свои доли в двух компаниях — производственно-рекламном агентстве "Визуальные коммуникации" и ООО "Волынские рекреации". Состояние министра выросло на 627 тыс. гривень.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой обеднел на 2 млн гривень, также из его декларации исчезла 223-метровая квартира, которую он якобы арендовал у родного отца. Зато в ней появилась плавучая дача, на аренду которой министр потратил 63 тыс. гривень.

К декларации министра инфраструктуры Владимира Омеляна добавилась аренда 270-метрового дома в селе Иванковичах под Киевом и 1296 кв. м земли под ним. Арендует их жена министра Светлана Бевза у 25-летней Кристины Бевзы, которая, вероятно, приходится ей родственницей. Также в декларации Омеляна появилось право пользования BMW Х5 брата и Ford Fusion Comfort матери. Свою же Volvo S80 он продал. Кроме того, в октябре 2017 года жена министра основала ООО "Марк.Ком", которое специализируется на шитье одежды.

Жена министра обороны Степана Полторака в 2017 году получила в подарок от матери автомобиль Mini Cooper и продала 40-метровый дом и землю под ним. Денежные сбережения супругов Полторак выросли на 1,5 млн гривень, зато исчезло право пользования автомобилем Mazda 3.

Министр юстиции Павел Петренко переехал из одной съемной квартиры площадью 109 кв. м в другую, на 151 квадрат. Новое помещение Петренко находится в элитном доме Pechersk Hills Residence, что в переулке Мичурина, 28. Также министр продал автомобиль Land Rover и накопил 2,3 млн гривень денежных активов.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов в 2017-м продал автомобиль Toyota Camry и пересел на Volkswagen Passat.

Напомним, ранее журналисты показали, как нардепы открещиваются от элитных иномарок.