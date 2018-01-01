Министр предупредил: АТОшникам не стоит ехать в Россию на ЧМ-2018

Есть много случаев, когда участники спецоперации ездят в Москву, а потом имеют много проблем, отметил чиновник.

Украинцам лучше не ехать в РФ на Чемпионат мира по футболу-2018, считает Игорь Жданов Reuters

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал украинских болельщиков не ехать в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу-2018

Особенно воздержаться от поездок в РФ стоит участникам Антитеррористической операции на Донбассе, рассказал чиновник в эфире телеканала "Прямий".

"Я знаю много случаев, когда участники АТО ездят в Москву, а потом имеют много проблем", — отметил министр.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин говорил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионат мира в РФ.

Напомним, 9 октября 2017 года в Киеве украинская сборная проиграла команде Хорватии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда отбора на ЧМ-2018 и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку на турнир.