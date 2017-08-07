Министр транспорта отпраздновал возвращение "Укрзалізниці"

Министр остановился в одном из самых дорогих отелей Бодрума.

Владимир Омелян УНИАН

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян находится на отдыхе в Турции.

Соответствующее фото есть в распоряжении "Апострофа".

По данным издания, министр остановился в одном из самых дорогих отелей Бодрума — Luxbodrum стоимость одной ночи превышает 30 тысяч гривен.

Согласно декларации заполненной министром Владимиром Омеляном, его доход за 2016 год составил порядка 290 тысяч гривен. С учетом стоимости перелета для него и членов его семьи, он потратил на отдых более 500 тысяч гривен.

Апостроф

Находясь на отдыхе, Владимир Омелян сообщил о победе над премьер-министром Владимиром Гройсманом в суде. Как сообщила ранее "Украинская правда", суд первой инстанции отменил решение о переподчинении "Укрзалізниці".

"После вступления в законную силу этим судебным решением "Укрзалізниця" вернется домой", — написал на своей странице в социальной сети Facebook Владимир Омельян.

18 января Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзалізниця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ. В Кабинете министров не собираются сдаваться и уже подготовили обращение в апелляционную инстанцию. Конфликт между Гройсманом и министром транспорта набирает обороты.

Ранее СМИ сообщали, что осенью министр транспорта Владими Омельян и руководитель "Укрзалізниці" Войцех Балчун покинут свои посты. Неспособность к конструктивному диалогу и постоянное противостояние со всеми, является ключевой претензией к Омеляну. Отсутствие результатов работы, провал реформ и высокая конфликтность — причины, по которым не будет продлеваться контракт с Балчуном. В этой связи уход Омеляна будет последовательным действием, дабы не создавать ситуацию его победы в конфликте вокруг "Укрзалізниці". Вынужденная мера по переподчинению "Укрзалізныці" не дала результатов, а только усугубила конфронтацию Омеляна со всеми.

"В руководство отраслью должны прийти новые люди, которые не будут заниматься интригами и самопиаром, а сконцентрируются на восстановлении разрушенной инфраструктуры и налаживании нормальной работы", — считают в Кабмине.