Министр аграрной политики Кутовой решил уйти в отставку

Чиновник утверждает, что планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.

Тарас Кутовой УНИАН

написал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время чиновник отметил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику нашей страны.

"Выбор министра об отставке — абсолютно природный процесс для любой европейской страны и традиционная мировая практика", — говорится в сообщении.

Напомним, Тарас Кутовой стал министром аграрной политики и продовольствия в апреле 2016 года. Ранее сообщалось, что глава НБУ Валерия Гонтарева полностью оставила профессиональные дела и ушла в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада не примет решение о ее отставке.