"Минск" не нарушали. Минобороны о новых боях у Дебальцево, где силы АТО заняли очень важные позиции

Подразделения ВСУ не нарушили Минские договоренности, заявил спикер Минобороны.

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Подразделения Вооруженных сил Украины заняли новые позиции нав пределах линии разграничения, не нарушая Минские договоренности.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

"Что касается дислокации наших подразделений на Светлодарской дуге. Как известно, ситуация там в последние дни очень напряженная, там продолжались очень серьезные боевые действия. В результате этих боевых действий действительно подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения", — говорит полковник

"То есть Минские соглашения не нарушались, и воинские части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно, заняли определенные позиции, но в рамках нашей территории", — подчеркнул Александр Мотузяник.

Напомним, "Главред" сообщал со ссылкой на волонтера Юрия Мысягина, что 10 января силы АТО на Светлодарской дуге заняли новые позиции.