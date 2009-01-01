Минские соглашения остаются основой для урегулирования конфликта на Донбассе — Меркель

Меркель выступила на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Ангела Меркель Reuters

Минские договоренности остаются основой для взаимодействия по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе

Об этом канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель сказала на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, сообщает УНИАН.

Меркель напомнила, что в рамках конференции состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

"К сожалению, господин Ишингер (председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, — ред.), я еще не могу сообщить, что мы на самом деле выполнили все положения Минских соглашений. Эти соглашения по-прежнему остаются основой для нашего сотрудничества, и мы должны приложить все усилия, чтобы добиться устойчивого режима прекращения огня", — заявила Меркель.

Также она сказала, что это важно, в первую очередь, для гражданских лиц, оказавшихся в опасности.

Напомним, ранее Меркель потребовала от Путина повлиять на боевиков, чтобы остановить насилие на Донбассе.