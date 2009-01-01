Минские соглашения по Донбассу позволяют делать две полезные вещи — Волкер

С договоренностями, если внимательно прочитать их до самого конца, в сущности говоря, все ok, сказал спецпредставитель Госдепартамента США.

Курт Волкер radiosvoboda.org

Специальный представитель Госдепартамента США по Украинезаявил, чтопо урегулированиюпозволяют делать две полезные вещи.

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

По словам дипломата, во-первых, договоренности сохраняют действие санкций (против РФ — Ред.) до тех пор, пока соглашения не будут выполнены, во-вторых — "помогают европейцам играть важную роль в процессе урегулирования".

"С Минскими соглашениями, если внимательно прочитать их до самого конца, в сущности говоря, все ok. Проблема в том, что на практике добраться до конца очень сложно. Длительное время все ходили по порочному кругу... В итоге, почти три года ничего не происходило", — отметил спецпредставитель.

По его словам, если будет предложен другой способ гарантирования безопасности, в частности с помощью миротворцев ООН, "тогда можно рассчитывать, что российские войска уйдут". "Следовательно, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит добраться до конца Минских соглашений", — добавил собеседник.

Ранее Курт Волкер говорил, что Россия хочет, чтобы с нее были сняты санкции, а вторжение страны и оккупация части территории Украины создали более националистическое, более объединенное и более прозападное украинское государство.