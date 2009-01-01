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Минские соглашения по Донбассу позволяют делать две полезные вещи — Волкер

Сегодня, 13:09

С договоренностями, если внимательно прочитать их до самого конца, в сущности говоря, все ok, сказал спецпредставитель Госдепартамента США.

Курт Волкер
Курт Волкер radiosvoboda.org
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе позволяют делать две полезные вещи.

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

По словам дипломата, во-первых, договоренности сохраняют действие санкций (против РФ — Ред.) до тех пор, пока соглашения не будут выполнены, во-вторых — "помогают европейцам играть важную роль в процессе урегулирования".

"С Минскими соглашениями, если внимательно прочитать их до самого конца, в сущности говоря, все ok. Проблема в том, что на практике добраться до конца очень сложно. Длительное время все ходили по порочному кругу... В итоге, почти три года ничего не происходило", — отметил спецпредставитель.

По его словам, если будет предложен другой способ гарантирования безопасности, в частности с помощью миротворцев ООН, "тогда можно рассчитывать, что российские войска уйдут". "Следовательно, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит добраться до конца Минских соглашений", — добавил собеседник.

Ранее Курт Волкер говорил, что Россия хочет, чтобы с нее были сняты санкции, а вторжение страны и оккупация части территории Украины создали более националистическое, более объединенное и более прозападное украинское государство.

Теги:  
Россия, Донбасс, войска, Минские соглашения, Волкер, миротворцы, ООН
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