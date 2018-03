Минские соглашения предусматривают роспуск "ДНР" и ЛНР" — Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Минские соглашения предусматривают восстановление территориальной целостности Украины и роспуск самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

"Целью Минских соглашений (подписанных главарями так называемых "ЛНР" и "ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнять Минские соглашения", — написал Волкер в своем Twitter.

The purpose of the Minsk agreements (which leaders of so-called LPR/DPR signed) is to restore Ukraine's territorial integrity & constitutional order. Implementing Minsk = dissolution of these illegal structures. Unwillingness to disband = unwillingness to implement Minsk. https://t.co/sbcypfgBmt