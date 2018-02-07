Минский процесс по Донбассу испорчен по двум причинам — европейский эксперт

Россия мешает мирному решению конфликта, подчеркнул Блокманс.

ЕС всегда поддерживает мирное решение конфликта на Донбассе, отметил эксперт Reuters

Минский процесс для урегулирования ситуации на Донбассе сам по себе испорчен по двум причинам — во-первых, из-за включения условий, которые не могут быть выполнены, и тех, которые не будут выполнены Россией, во-вторых, из-за четкого следования Европейским союзом минской формуле.

Евросоюз всегда поддерживает нерушимость границ Украины и мирное решение конфликта, которому мешает РФ, рассказал старший научный сотрудник и руководитель отделов внешней политики ЕС и учреждений в брюссельском Центре исследования европолитики, доктор права нидерландского Лейденского университета Стивен Блокманс в интервью Апострофу.

"Минский процесс сам по себе испорчен по двум причинам. Во-первых, из-за включения условий, которые не могут быть выполнены, и тех, которые не будут выполнены Россией. Из-за этого он зашел в очевидный тупик, из которого, как я предполагаю, нельзя выйти. Во-вторых, из-за четкого следования ЕС минской формуле, которое до сих пор есть", — отметил он.

По словам эксперта, "любое юридическое закрепление позиций в этом плане будет мешать поиску согласованного урегулирования". "Но кажется, что все стороны просто говорят на разных языках, что, конечно, в дальнейшем будет уменьшать вероятность того, что "Минск" может быть успешным в долгосрочной перспективе", — добавил собеседник.

Ранее журналист и телеведущий Евгений Киселев говорил на чате в "Главреде", что Минские соглашения являются ловушкой, в которую в свое время российский президент Владимир Путин заманил Украину.