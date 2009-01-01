"Мирные планы" политиков как свидетельство провала политической коммуникации с Западом

Украинский вопрос в США сегодня рассматривается сквозь призму полярного политического восприятия "Америка—Россия".

В США на сегодня, если говорить откровенно, вопрос Украины не стоит на политической повестке дня и не освещается широко, например, по ряду вопросов. Актуальными тематиками американской жизни сейчас стали отношение властей к мусульманской общине в США, отмена медицинской реформы Обамы и внесение изменений в конституцию, касающихся возможности получения американского гражданства сразу после рождения. Однако очевидно, что никакие "мирные планы" по Украине, вне официальных коммуникационных площадок и ключевых стейкхолдеров, американский политический истеблишмент не интересуют.

"Мирный план" от депутата Артеменко. Способ информационной интерпретации

Так называемый "мирный план", предложенный депутатом Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко — Андреем Артеменко, и опубликованный в издании The New York Times, носил коммерческий характер. Безусловно, сам факт публикации текста или ряда месседжей такого ранга для Украины является информационным поводом, но не для США. К большому сожалению для Артеменко широкий общественный резонанс его материал не вызвал. Даже несмотря на тот аспект, что Артеменко якобы присутствовал на инаугурации Трампа и с самого начала президентской компании в США публично выходил с демонстративной позицией поддержки кандидата от Республиканской партии в противовес откровенным реверансам властного политического класса в сторону Хиллари Клинтон (кандидата от Демократической партии) "план Артеменко" по прекращению войны не стал "информационной бомбой", о которой бы говорил политический истеблишмент США.

По большому счету, для действующих лиц американской политики, такие персоны как Артеменко, изгнанный из фракции Радикальной партии Ляшко и являющийся членом партии Союза правых сил, не считается ключевым политическим стейкхолдером в украинской политике. Таковыми в нашем политикуме для американцев являются лидеры и ключевые спикеры парламентских фракций, члены Кабмина, президент. Полагаю, в американском Государственном департаменте имеется компетентное понимание, кто в Украине уполномочен решать вопросы внешней политики, а кто нет. Соответственно, если рассматривать акцию по спасению страны от войны на востоке депутата Артеменко, то она является как минимум его личным мнением, но юридически он не уполномочен представлять весь украинский народ или Украину как государство во внешней политике.

Для общего понимания, ее величество Конституция, которую вспоминают чаще всего во время массовых протестов и выборов, четко указывает, что парламент только формирует основные принципы внешней политики, но не является ее исполнителем. Таким образом, если Артеменко и хотел бы помочь стране снять "бремя войны", он бы мог воспользоваться законодательной техникой и своим депутатским статусом, чтобы стать спикером общественно-политического движения, которое бы законными акциями протеста пыталось оказывать давление на власть, чтобы была скорректирована модель и содержание внешней политики Украины по отношению к реинтеграции АРК и восстановлению украинской контроля над временно неподконтрольными районами Луганской и Донецкой области.

Соответственно, считаю, что "документ", который якобы (мы этого не видели, как и сам документ) Артеменко передал в офис советника президента США, является личным политическим пиаром. В техническом смысле "план Артеменко" является информационным поводом, который в Украине и России как факт присутствует.

"Украинский вопрос" в США и другие недоразумения украинских политиков

Начну с главного и неприятного для украинских политиков. Украинский вопрос в США сегодня рассматривается сквозь призму полярного политического восприятия "Америка—Россия". К большому сожалению для нашего истеблишмента, "украинский вопрос" не находится в диапазоне оперативной политической реакции американских элит, как бизнес- так и политических. А всему причиной то, что мы как государство системно не осуществляем кооперацию с американскими партнерами посредством лоббистских механизмов и структур, а обычно используем методы проплаченных материалов и эпизодических конференций и круглых столов, которые только поднимают актуальные для нас темы, но не влияют на решение конкретных проблем или пробелов в политическом или экономическом сотрудничестве. Соответственно, если системной работы в сфере налаживания эффективной и главное результативной политической коммуникации нет, тогда ни у одной стороны нет заинтересованности в будущем сотрудничестве в различных сферах.

С моей субъективной точки зрения, качество коммуникации украинских политических лидеров является неконкурентным и часто происходит в неуместной форме. Стоит понимать, и тут я говорю как лоббист с многолетним результативным стажем налаживания сотрудничества с европейскими и американскими бизнесом и политическим кругами, что партнерскую коммуникацию стоит выстраивать до полугода времени. Если же речь идет о долгосрочном сотрудничестве, тут они по отдельности должны выстраиваться до 5 лет. В таком случае партер из Европы или США поймет, чего вы хотите на самом деле, каковы ваши реальные и потенциальные бизнес-, партнерские или функциональные возможности. Для налаживания партнерской коммуникации с представителями США модель "простого товарищества" или даже "Вы за нас сделайте, а я за это порадуюсь" не воспринимается адекватно. Соответственно, надо делать логические выводы, а системность, содержательность и динамизм могут стать факторами эффективности партнерской коммуникации, чтобы не произошло никаких неприятностей в будущем истории партнерского взаимодействия.

Что касается недоразумений украинских политиков на тему "Украина глазами американцев", то последним таким примером стала история переписки украинского парламентария Сергея Лещенко с дочерью американского лоббиста, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа — Пола Манафорта. Цель этой переписки в как возможности продвижения последним "украинского вопроса" в администрации Трампа. Несмотря на значительный бэкграунд сотрудничества народного избранника Лещенко с фондом Джорджа Сороса, который еще недавно был одним из спонсоров избирательной кампании Клинтон, можно сомневаться в способности качественно оказывать лоббистское влияние со стороны Лещенко на Манафорта через его дочь. Ведь если говорить опять-таки откровенно, нельзя без личных и репутационных потерь наладить сотрудничество с одним партнером, а затем резко переключиться на его антагониста/конкурента. Впрочем, если говорить об этой истории, со стороны Манафорта, она может быть правдоподобной, хотя и не в пользу Украины.

Подытоживая, отмечу, что работа с выстраиванием качественной коммуникации с властными кругами в США должна быть не только системной, но правдоподобной и содержательной. Без качественного контента и конкурентного предложения вас в США не будут воспринимать серьезно, это аксиома. И никакие приемы в стиле тактического популизма или стратегического абсурда в формате меморандумов, "планов" не будут восприниматься должным образом, а предлагающие это — пополнят список "лиц с которыми не рекомендуется вести не только дело, но и диалог".

Екатерина Одарченко

фото: telegraf.com.ua