Миротворцы на Донбассе и освобождение заложников. Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном

Порошенко поблагодарил за поддержку Украины во время продолжающейся российской агрессии.

Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы президента.

Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Также стороны уделили особое внимание вопросу освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории и в российских тюрьмах.

Порошенко поблагодарил за поддержку Украины во время продолжающейся российской агрессии. Глава государства подчеркнул важность санкций против России и лидерские подходы США в этом, отметив, что только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

Собеседники также отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США и выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых между президентами Украины и США во время их встречи в Нью-Йорке.

Тиллерсон сообщил Порошенко о назначении Веса Митчелла помощником Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии и его планах в ноябре посетить Украину для встреч с украинскими властями.

Напомним, 28 октября президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель СШАскоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе.