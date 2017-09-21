Миротворцы на Донбассе. В России выдумали фейк о резолюции Украины в Совбезе ООН

В ООН есть письмо президента Петра Порошенко, которое есть в распоряжении всех участников Совбеза.

Совбез ООН Reuters

В России СМИ тиражируют фейк о том, что Украина якобы подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом идет речь в материале на "Европейской правде".

Отмечается, что российское издание "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД РФ сообщило, что Украина внесла свой проект резолюции после того, как это сделала Россия.

Однако это откровенная ложь, потому что в Совбезе ООН нет украинского проекта резолюции. В ООН действительно есть документ от Украины, в котором расписано наше видение будущей миротворческой миссии. Это — письмо президента Петра Порошенко, которое есть в распоряжении всех участников Совбеза, включая россиян. Оно зарегистрировано в ООН еще в апреле 2015 года.

Украина хоть и имеет право подать встречный проект на идею россиян, но не делала этого. Мотивов несколько, и главный из них — это то, что такой шаг может нам навредить и подтолкнет Совбез к принятию документа в неприемлемой для нас редакции.

"В ООН распространена практика "сближения сторон". Если есть два официально зарегистрированных документа, друзья России в Совбезе могут сказать: что ж, давайте искать что-то среднее между ними. Но в российском документе есть несколько неприемлемых для нас положений", — пояснил один из дипломатов.

Россияне, в частности, хотят ввести миротворцев только для охраны миссии ОБСЕ, только на контактную линию (без предоставления им права проверять хранение тяжелого вооружения и контроля за границей), а также настаивают, чтобы для переговоров о миссии Украины признала самопровозглашенную "власть" ЛДНР и начала контакты с ней.

Любой из этих пунктов, если останется в "компромиссном" документе, сделает резолюцию неприемлемой.

Ранее Порошенко заявлял, что представители России, страны-агрессора, не могут входить в миротворческую миссию ООН на Донбассе, поскольку тогда будет нарушен главный принцип ООН — беспристрастность.

Он также считает, что мандат миротворцев ООН на Донбассе должен включать всю оккупированную территорию, включая российско-украинскую границу.

Напомним, ранее в Кремле заявили о неприемлемости резолюции по миссии ООН на Донбассе, где Россия будет названа страной-агрессором.