Миротворцы ООН на линии огня. Почему заявление Путина по Донбассу было пиаром

Хозяин Кремля пытается вывести Россию из-под какого-либо удара, говорит Владимир Огрызко.

Владимир Огрызко Главред

Заявление президента РФ Владимира Путина оявляется пиар-ходом, который не имеет никаких перспектив.

Об этом руководитель центра исследований России, министр иностранных дел Украины (2007 — 2009 годы) Владимир Огрызко заявил в комментарии УНИАН.

"Воспринимать ли эти заявления всерьез? Думаю — не стоит. Ничего такого, что могло бы в интерпретации Путина этой миротворческой миссии содействовать урегулированию на Донбассе, нет. Это попытка, с одной стороны, отреагировать на инициативу Украины о такой миротворческой миссии, а с другой стороны — под этой "шапкой" провести то, что он пытается делать последние три года. То есть фактически назначить эти бандобразования ДНР, ЛНР сторонами конфликта, вывести Россию из-под какого-либо удара, она "миротворец", а не участник конфликта, и показать своему населению, что он якобы борется за урегулирование ситуации, как он говорит, на востоке Украины", — сказал экс-министр.

По словам Огрызко, это предложение новое только по форме, но не по содержанию. "Такая инициатива в Совбезе ООН не будет иметь перспектив, ведь там будет представлена позиция нашего государства, а он, очевидно, не может принять линию разграничения на Донбассе как границу Украины, поскольку она проходит по линии российско-украинской государственной границы. Это очевидно для всего цивилизованного мира", — подчеркнул дипломат.

"Если говорить о введении миротворческой миссии ООН на Донбассе, то речь идет именно о контроле этой международной миссии именно за государственной украинско-российской границей, а не охрана миссии ОБСЕ. Это вообще или непонимание того, что такое миротворческая миссия, или сознательное искажение этого понятия. Думаю, что это второе", — подчеркнул Огрызко.

По его убеждению, шансов на то, что такая резолюция пройдет, нет. "Потом российская пропаганда обвинит Украину в том, что она отказалась от очередного российского "мирного плана". Нам не привыкать, война, в том числе идеологическая, продолжается. Украине, по моему убеждению, следовало еще как минимум несколько раз очень четко и ясно поставить акценты в Совете безопасности ООН о том, что происходит на Донбассе и в Крыму и каким образом эти проблемы надо решать", — отметил бывший министр.

Экс-глава МИД считает, что таким заявлением Путин хочет опередить украинскую инициативу по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. "Это еще раз говорит о том, что это пиар-ход, за которым нет никакого реалистичного продолжения, если говорить о настоящем решении проблемы, а есть желание снять с себя ответственность, а срыв этого пиар-хода положить на Украину, это рассчитано абсолютно логично", — резюмировал Огрызко.

Напомним, сегодня, 5 сентября, Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе якобы для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Также напомним, что со своей стороны МИД Украины отреагировал на заявление Путина о развертывании миротворческой операции ООН на Донбассе и подчеркнул, что официальный Киев исключает присутствие российских военных в составе возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

фото: kremlin.ru