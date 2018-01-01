"Мишу отправляют в Польшу. Месть полякам за закон?". Соцсети о выдворении Саакашвили

В соцсетях обсужадют принудительное изгнание в Польшу бывшего губернатора Одесской области.

Украинские власти принудительно посадили Михаила Саакашвили на самолет и отправили в Польшу. From-ua.com

Задержанногов столичном ресторане "Сулугуни" экс-президента Грузии и лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили отправили самолетом в Польшу в рамках реадмиссии - возвращении нелегального мигранта в страну, из которой он прибыл.

В соцсетях история вызвала широкий резонанс: кто-то считает, что государство поступило правильно, некоторые уверены, что таким образом власти повторяют в методах своих раскритикованных предшественников, но большая часть коммментаторов не считают событие серьезным и обсуждают происходящее шутками и картинками.

Вадим Фульмахт считает, что депортация бывшего грузинского президента означает, что слухи об имитации борьбы Саакашвили с Порошенко оказались беспочвенными:

"Это дело Государственной миграционной службы, шо не ясно? Зайчик, просто зайчик. И не депортируют, а РЕАДМИССИРУЮТ в Польшу, как утверждают некоторые гуманисты. Если это произойдет, то мы получим ответ на конспирологическую теорию, будто разборки с Саакашвили - это такой договорняк, а не битва двух упрямых баранов, один из которых слегка свихнулся, а другой слегка подлец".

Журналист Кристина Бондаренко удивляется тому, что власть не боится подобных методов, которые могут потопить ее саму.

"Юлии Владимировне приготовиться", - предупреждает Денис Рафальский.

"Шо там, кремлевского агента Саакашвили таки задержали? Теперь его нужно депортировать. Куда? Конечно, в Москву! Он же агент Кремля. С августа 2008-го Москва ждет своего агента. За военную агрессию против Южной Осетии ублюдку светит внушительный срок и небо в клеточку", - иронизирует Глеб Ляшенко.

Блогер Денис Гороховский считает, что если бы в ресторане, в котором задержали Саакашвили, был вахтер, все могло сложиться иначе.

"Коротко по Михо:

1. Пытался бежать через кухню - неудачно

2. Пытались уронить со ступенек - удачно

3. Может отправиться в Польшу уже через час - в процессе

4. Петя сказал, что ему жаль и он так не хотел - значит лично давал команду

5. В "Сулугуни" нет вахтера, иначе бы все могло пойти совсем по другому сценарию. - стоимость трансфера вахтера из Феофании выросла еще на миллион.

6. Охрана Михо наблюдала за всем сидя на полу. - когда есть команда "брать", а не делать шоу, то охрана помочь не может.

7. Это еще не все".

Журналист Юрий Гудименко считает, что Саакашвили не помогает решить проблемы Украины, а только усугубляет их:

"Саакашвили гражданин Украины? Нет. Он лицо без гражданства. Суды были. Документы есть. Саакашвили может быть экстрадирован в Грузию, в ту самую, им же самим реформированную? Да. По закону. Без нарушений. Так выкиньте его отсюда нахрен, пожалуйста. У нас достаточно проблем, и Саакашвили точно не помогает их решить, а наоборот, усугубляет. Курченко, то есть бабушка, не даст соврать. Выкиньте его отсюда. Сегодня же. За**ал".

Пути революции неисповедимы, отмечает Дмитрий Корчинский.

В свою очередь журналист Иван Яковина убежден, что подобные акции нормализуют подобное отношение к политическим оппонентам.

Я не фан Саакашвили. Но мне не нравится, когда его швыряют на пол со словами "Лежать! Лежать, сука, бля!" (кстати, чому не державною?). Как-никак он был президентом, за него люди голосовали. Да и сейчас у него есть сторонники... Ну ХЗ. Кроме того, поступая таким образом, инициаторы акции заранее соглашаются с тем, что довольно скоро окажутся в ситуации нынешней своей жертвы. Они сами, своими руками, нормализуют это отношение к политическим оппонентам. Соответственно им и воздастся. Хотя бы из чувства самосохранения не делали этого..."

"Мишу отправляют в Польшу. Месть полякам за закон?", - пишет политик Василий Горбаль.