Митинг под Радой: были стычки, есть пострадавшие

В центре столицы пострадали два человека — протестующий и полицейский.

Митинг под парламентом pravda.com.ua

В Киевебыли столкновения между митингующими и полицией, они начались после блокирования правоохранителями прохода через металлические рамки в сторону парламента, есть пострадавшие.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственно корреспондента.

В то же время агентство уточнило, что инциденты произошли углу ул. Михаила Грушевского и Садовой.

"Часть бойцов Национальной гвардии Украины направлялась от здания парламента на угол улиц… для того, чтобы помочь работникам полиции в блокировании прохода сквозь металлические рамки", — говорится в статье.

В этот момент несколько молодчиков с закрытым лицом начали бить нацгвардейцев. Другая часть протестующих начала выламывать ограждения, стоящие у металлических рамок, и драться с копами.

Некоторые из митингующих, пытавшихся пройти кордон полиции, держали в руках чехлы, в которых, вероятно, были палатки. В результате столкновений один из участников митинга был раненен в голову.

Также во время столкновений пострадал сотрудник полиции. После драки он лежал на тротуаре, у него из носа текла кровь. Медработники оказывали правоохранителю помощь. Позже столкновения локально продолжались в разных местах Грушевского и Садовой.

Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, его участники, в частности, требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. СМИ заметили недалеко от парламента возможных "титушек".

Фото: pravda.com.ua, twitter.com/MVS_UA