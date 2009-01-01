Сегодня, 12:44 RSS

Митинг в центре Киева. В МВД сообщили, сколько людей утром было под Радой

Сегодня, 11:12

В столице ситуация на месте проведения мероприятий контролируемая, подчеркнула Навроцкая.

Рада, Киев, митинг
Митинг под парламентом, иллюстрация УНИАН
В среду, 18 октября, в центре Киева по состоянию на 9:30 возле здания Верховной Рады находились около 200 митингующих.

Об этом заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Виктория Навроцкая написала на своей странице в Facebook.

В то же время она подчеркнула, что ситуация на месте проведения мероприятий контролируемая.

"По состоянию на 9:30 утра под стенами Верховной Рады около 200 человек. Из них представители "Руху нових сил" — до 50 человек, батальон "Донбасс" — до 100 человек и "Справедливості" — до 50 человек", — говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда. Под парламентом были стычки, пострадали два человека, позже участники акции установили возле здания палатки.

Теги:  
Киев, Рада, митинг, акция, МВД, Навроцкая
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...