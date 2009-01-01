В США начитают понимать, что многие проблемы в мире связаны с Россией — экс-депутат Госдумы

РФ не заинтересована в завершении конфликта на Донбассе, считает Боровой.

Флаг России, иллюстрация Reuters

В США постепенно созревает понимание, что многие проблемы в мире связаны именно с

Об этом российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время он подчеркнул, что власти РФ не заинтересованы в завершении конфликта на востоке Украины.

"В США постепенно созревает понимание, что многие проблемы в мире связаны именно с РФ. И когда Москва предлагает свои условия введения миротворцев ООН на Донбасс, это напоминает попытки страны-агрессора закрепить за собой завоевания на территории другого государства", — отметил собеседник.

По его словам, "мы видим замороженные конфликты в Приднестровье и Абхазии, которые управляются Россией". "Такую же ситуацию Кремль пытается создать на Донбассе. И Украина меньше всего заинтересована в возникновении подобной хронической нестабильности", — считает политик.

"Поэтому Киеву нужно учесть неудачный опыт Грузии и Молдовы — каким путем не нужно идти. Когда Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) озвучивает свое виденье ситуации с миротворцами, он не пытается решить проблему. Ведь РФ не заинтересована в завершении этого конфликта", — добавил Боровой.

Ранее экс-депутат Госдумы Илья Пономарев выразил мнение, что единственным настоящим союзником Украины в борьбе с агрессией РФ являются США, а европейцы точно предадут нашу страну.