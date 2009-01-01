Многоликость "дела Насирова": антикоррупционные уроки для настоящего

Конечным субъектом лайв-шоу "дело Насирова" является не рядовой украинец, а европейский политикум, кредиторы и инвесторы.

Роман Насиров в Соломенском райсуде Киева УНИАН

6 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову. Ему было назначено содержание под стражей сроком на 60 суток, а размер залога указан в размере 100 млн грн, хотя прокуроры требовали 2 млрд. В случае внесения залога Насиров будет обязан являться в суд, на допрос в прокуратуру или к детективам НАБУ при первом вызове. Сейчас для него актуален запрет покидать пределы Киева, а свои паспорта гражданина Украины и загранпаспорт он будет вынужден сдать в Миграционную службу Украины. Также экс-глава ГФС будет носить электронный браслет. Кроме того, он должен воздержаться от любых связей с другими фигурантами уголовного дела.

В теории у Насирова есть возможность внести за себя залог, определенный судом. Ведь если взять за основу его электронную декларацию — на счету в банке "Богуслав" Насиров держит 1 млн 677 тыс. гривен. Банковские средства его жены: 2509 гривен в "Приватбанке", 29 180 гривен в "БТА банке" и 2 млн 852 тыс. гривен в "Банке Богуслав". Отдельно Насиров указал еще 36 096 гривен зарплаты, которую он получил в Верховной Раде, 719 гривен страховых выплат, 800 тыс. гривен дохода от отчуждения движимого имущества. Кроме того, экс-глава ГФС получил 4 млн 140 тыс. гривен от передачи прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства, его жена — чуть больше 4 млн гривен. Соответственно, будет ли потрачена часть этого состояния на "освобождение" Насирова — решать ему самому, но при этом нельзя забывать, что ни один майдан в стране не изменил отрицательное отношение к "большим деньгам" в целом, тем более что никто изначально не показывает происхождение этих средств. А те, кто ими обладают, рано или поздно легким информационным поводом или описанием могут стать объектом антикулаческих общественных настроений.

Напомним, антикоррупционная прокуратура инкриминирует Насирову злоупотребления служебным положением, в результате которого государству был нанесен ущерб на 2 млрд гривен. Именно на этой цифре накануне вынесения судебного решения по мере пресечения настаивали прокуроры САПа.

Роман Насиров в Соломенском райсуде Киева УНИАН

За кулисами "дела Насирова"

Для НАБУ и САПа крайне важно из задержания Насирова сделать прецедент для демонстрации своей результативности и эффективности, в том числе в политико-институциональном аспекте. Впрочем, если оценивать критически предыдущие инициативы антикоррупционеров, их "охоту" на коррупционеров, это скорее напоминало детскую ловлю бабочек сачком при сильном ветре в поле. Движений много, летают разные по властной иерархии "бабочки", т.е. потенциальные коррупционеры, но положительных результатов по антикоррупционным делам у этих органов не было.

Если мы обратим внимание на новое лайв-шоу "дело Насирова", то можно предположить, что конечным субъектом, на кого направлен ​​весь драматизм судебной тяжбы, является не только рядовой украинец, а в первую очередь европейский политикум и кредиторы, инвесторы. Вполне вероятно, что действия НАБУ и САПа в отношении Насирова — это проверка боем результативности спайки НАБУ и САП и демонстрация независимости антикоррупционных органов от президентской ветви власти. Безусловно, по Конституции, в Украине де-юре три ветви власти, но де-факто президент как властный институт всегда был инициатором и модератором не одного политического процесса.

Интересно, что сейчас мало публичных рассуждений о том, что задержание Насирова не только связано с его возможным общением с беглым нардепом Александром Онищенко, но и тем обстоятельством, что сам Насиров не раз публично заявлял, что налоговая милиция — это законный орган, в то же время как министр финансов Александр Данилюк считал обратное. Давайте напомним, что 1 июня 2016 года Данилюк заявил о намерении создать план реформирования Государственной фискальной службы в течение 10 дней. Впрочем, уже 7 июня Насиров апеллировал об отсутствии у Минфина плана реформирования ГФС.

Так что вполне реально предположить, что "дело Онищенко" является косвенным результатом межведомственных разборок и битья горшков вокруг легитимности налоговой полиции, которую лично Данилюк считает "врагом номер один", либо это дело является одной из многоходовок правительства с подчинением ГФС конкретно Минфину, а НАБУ и САП являются лишь инструментами в разборках между правительством и фискалами. Это один из возможных, но субъективных вариантов предмета конфликтов между различными финансово-промышленными группами, обладающими влиянием на ключевые ветви власти в Украине.

Роман Насиров в Соломенском райсуде Киева УНИАН

Компетентность как предпосылка прагматичного результата

Может ли компетентность политика говорить о его профессионализме и можно ли ожидать от него качественного результата? Безусловно, если компетентность является его базовым навыком политической деятельности. Этот аспект можно адресовать и Насирову.

Для наглядного примера вспомним относительно недавнее заявление Насирова о налогах, заработной плате, имеющее яркое несоответствие реалиям жизни. Так, в своем интервью для Lb.ua от 24 ноября 2016 года он заявил, что "...к весне минимальную зарплату реально поднять до пяти тысяч. А на следующий год — до 7,5 тысяч. Хороший пример — Беларусь. Пока они смотрели за тем, что мы делаем, подняли зарплату в стране до 500 долларов в эквиваленте. А чем Украина отличается от Беларуси?"

А что мы имеем на самом деле? Во-первых, ни средняя, ​​ни минимальная зарплаты в Беларуси не равны 500 долларам. С 1 января 2017 минимальная зарплата в Беларуси составила 135 долларов (или 265 рублей). Средняя зарплата по стране составляет около 365 долл., хотя по Минску действительно примерно 500 долл. (1008 белорусских рублей). Во-вторых, повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн (тогда как средняя зарплата за 11 мес. 2016-го составила 5070 грн), означает, что существенно должна возрасти и производительность труда и увеличиться финансовые результаты компаний (что маловероятно сделать в приказном порядке) или же практически все будут получать заработную плату, близкую к минимальному уровню, по крайней мере легально. Увеличение ограничений (в частности, размера зарплаты) при неизменном уровне контроля за соблюдением этих ограничений обычно ведет к росту тенизации.

Этот пример ярко демонстрирует, что все политики должны перед каждым заявлением перепроверять факты, сопоставлять аргументы и просчитывать результаты политических шагов и заявлений, иначе общество, журналисты и эксперты будут первыми, кто нивелирует профессиональную компетентность такого политика.

Роман Насиров в Соломенском райсуде Киева УНИАН

"Парламентские изюминки" прошлого от Насирова

Бесспорно, Насиров не является рядовым украинским политиком, однако и у него есть свои скелеты в шкафу, влияющие на его репутацию. В частности, если вспомнить парламентскую страницу политической карьеры Насирова, стоит привести пример его законотворческого лоббирования. Так, благодаря правке Романа Насирова, в Закон "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" таким табачным монополистам, как компании "Мегаполис Украина" (переименована в "Тедис Украина") удалось избежать волнений о происхождении своих конечных владельцев. Закон предусматривал лишение лицензии компаний, бенефициары которых являются гражданами страны-агрессора России. Но благодаря правке тогдашнего депутата от БПП Романа Насирова — табак, алкоголь, банки и телекоммуникации — не подпадают под действие закона.

Стоит напомнить, что Закон о лицензировании видов хозяйственной деятельности, в частности, табачной, был принят в марте 2015 года. По нему ним — если владельцами любой компании являются граждане государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, то лицензия на хозяйствование должна быть аннулирована, а компания — прекратить работать. А теперь "благодаря" правке Насирова многим компаниям можно было не переживать из-за своих владельцев. И если еще можно найти логику с исключением из перечня банков и телекоммуникаций (их быстро не заменишь), то исключение для торговли алкоголем и табаком — удивило как экспертную среду, так и представителей бизнеса. В случае с торговлей табаком правка вообще помогает едва ли не единственной компании. Интересно, что за изменение проголосовало подавляющее большинство депутатов "Народного фронта". Тех самых политиков, которые еще недавно блокировали склады компании за ее российское происхождение.

Любопытно, что официально партия президента БПП "Солидарность" отмежевывается от поддержки главы ГФС Романа Насирова. Но вопрос остается открытым. Поможет ли Насирову его БППшная политическая прописка в прошлом и покровительство отдельных депутатов — покажет время. Важно понять, что ситуация с Насировым еще раз обнажила один из изъянов государственной политики в Украине. Речь идет о непубличности и неоднозначности при назначении чиновников. Важно отдавать предпочтение не по принципу приближенности к лидеру партии или главе государства, а по принципу профессиональной способности, опыту работы, публичной ответственности, стремления наладить межинституциональное, т.е. внутрикорпоративное взаимодействие, не допускать игру не по правилам, то есть вне закона.

А что дальше?

Очевидно, может быть и тот вариант будущего, в котором дело Насирова используют в качестве громоотвода от общественной критики процесса антикоррупционной политики государства, которая явно претерпит свои корректировки и кадровые изменения.

Екатерина Одарченко