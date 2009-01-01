Могерини сказала, что Совет ЕС решительно поддерживает выполнение Минских соглашений

Евросоюз будет помогать Украине, заявила верховный представитель объединения стран по вопросам внешней политики и безопасности.
Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Брюсселе, пишет УНИАН.
В то же время европолитик подчеркнула, что ситуация на востоке Украины в последнее время вызывает чрезвычайную обеспокоенность.
"Мы вновь подтвердили со всеми министрами решительную поддержку Европейского Союза полного выполнения Минских соглашений, нашу готовность сопровождать и поддерживать еще больше работу наших коллег в "нормандском формате" и работу ОБСЕ, особенно на месте…", — добавила Могерини.
По ее словам, европейцы сосредоточили обсуждение на поддержке ЕС программы реформ страны, усилий, которые украинский власти — президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и парламент — предпринимают для реформирования, когда дело касается социальных, экономических мер и борьбы с коррупцией.
"Европейский Союз продолжит поддерживать Украину также в предоставлении услуг населению и хочет убедиться, что условия для людей в стране улучшаются, и, очевидно, для этого необходима лучшая ситуация с безопасностью", — отметила политик.
Ранее депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Михаэль Галер выразил мнение, что эскалация Россией ситуации на востоке Украины является испытанием реакции администрации нового президента США — Дональда Трампа.