Могерини сказала, что Совет ЕС решительно поддерживает выполнение Минских соглашений

Евросоюз будет помогать Украине, заявила верховный представитель объединения стран по вопросам внешней политики и безопасности.

Федерика Могерини Reuters

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасностизаявила, что Совет объединения стран решительно поддерживает выполнение

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел в Брюсселе, пишет УНИАН.

В то же время европолитик подчеркнула, что ситуация на востоке Украины в последнее время вызывает чрезвычайную обеспокоенность.

"Мы вновь подтвердили со всеми министрами решительную поддержку Европейского Союза полного выполнения Минских соглашений, нашу готовность сопровождать и поддерживать еще больше работу наших коллег в "нормандском формате" и работу ОБСЕ, особенно на месте…", — добавила Могерини.

По ее словам, европейцы сосредоточили обсуждение на поддержке ЕС программы реформ страны, усилий, которые украинский власти — президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и парламент — предпринимают для реформирования, когда дело касается социальных, экономических мер и борьбы с коррупцией.

"Европейский Союз продолжит поддерживать Украину также в предоставлении услуг населению и хочет убедиться, что условия для людей в стране улучшаются, и, очевидно, для этого необходима лучшая ситуация с безопасностью", — отметила политик.

Ранее депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Михаэль Галер выразил мнение, что эскалация Россией ситуации на востоке Украины является испытанием реакции администрации нового президента США — Дональда Трампа.