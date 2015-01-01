"Могут быть серьёзные неприятности". Состояние Клыха в СИЗО Грозного значительно ухудшилось

Адвокат ожидает этапирования украинца.

Станислав Клых Facebook Антона Наумлюка

Состояние незаконно осужденного в РФ гражданина Украины, члена УНСО, пребывающего в СИЗО Грозного, продолжает ухудшаться.

Об этом сообщил адвокат украинца Докку Ицлаев на своей странице в Facebook после посещения заключенного.

"Разговор у нас явно не получился, — пишет защитник Клыха. — Мне причина ясна и понятна — болезнь Станислава прогрессирует. Да и в СИЗО все прекрасно понимают, что человек болен. Относятся к этой ситуации с осознанием того, что им нужно перетерпеть, так как к делу примешана политика. Уже когда вышел, сотрудник у двери говорит мне, что не уходил, так как боялся, как бы Станислав на меня не напал. Вот такая у нас ситуация со Станиславом".

"Сейчас ожидаю его этапирования, что может быть уже сразу же после новогодних праздников. Если в СИЗО Грозного понимают, что Станислав болен, то там, куда его привезут, сразу это не поймут ни сотрудники ФСИН, ни осуждённые, с которыми столкнётся Станислав. Могут быть серьёзные неприятности", — посетовал Докку Ицлаев.

"Единственная надежда на то, что те, кому по роду службы в Москве и Киеве дано право решать, примут поскорее нужные решения с учётом того, что не был Станислав в Чечне в 1994-95 годах!", — выразил пожелание адвокат.

Напомним, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха к 20 годам заключения в колонии строгого режима за якобы участие в войне в Чечне в 1994-95 годах.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему при задержании и во время предварительного следствия.