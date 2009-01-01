"Молитвенный завтрак" у Трампа. О чем говорил президент США и реакция украинских политиков

Украинской стороне стоит мобилизовать свои усилия для налаживания эффективного и прагматической коммуникации с новым президентом США.

Дональд Трамп Reuters

резидента США. Коротка інструкція до розуміння

Для початку про характер даного івенту. За великим рахунком, молитовний сніданок з президентом США має підкреслено духовний, а не політичний характер, тому прізвища політичних представників відкрито не називають. Загалом цей захід збирає до 3,5 тисячі гостей щороку. Окрім політиків, на ньому присутні лідери релігійних конфесій, а також громадські діячі з понад 100 країн. Список учасників не публікують заздалегідь із міркувань безпеки і не оприлюднють постфактум через аполітичність заходу. Молитовний сніданок в Білому домі проходить з 1953 року з ініціативи некомерційної християнської організації Fellowship Foundation і групи конгресменів. Що таке Молитовний сніданок Трампа? Це насправді не один сніданок, а серія заходів.

Місце битви — Вашингтон

Як показала динаміка публікацій в окремих вітчизняних мас-медіа за минулий тиждень, тиражувався непідкріплений жодним фактажем сарказм про зустріч Тимошенко з Трампом. Говорилось, що це було "проколом української дипломатії". Хоча в той же час, як нам відомо Петро Порошенко вже мав пряму телефонну розмову з Трампом й вочевидь зараз оточення президента України зайняте підготовкою до заокеанського візиту Петра Олексійовича до Дональда Трампа в кінці травня — на початку червня.

Наче все гаразд, втім, за словами глави МЗС України Павла Климкіна, його непокоїть, що Тимошенко раніше від нашого президента особисто зустрілася з Трампом. Хоча, що ж такого страшного повідомила Юлія Володимирівна Дональду, якщо така зустріч і мала місце? Як стверджують власні джерела з партії "Батьківщина" (три поінформовані особи), під час незвичайної приватної зустрічі в рамках Національного молитовного сніданку президент Дональд Трамп пообіцяв лідеру української опозиції, що Сполучені Штати не знімуть санкції з Росії, поки вона не піде з України. Через кілька годин після зустрічі з президентом США та віце-президентом Майком Пенсом, екс-прем'єр України Юлія Тимошенко передала її зміст обраній аудиторії у Heritage Foundation та Інституті Хадсона, — за словами людей, які були присутніми на цих закритих подіях у консервативних експертних центрах.

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Дональд Трамп Reuters

Джерела стверджують, що Тимошенко (депутат парламенту, котра позиціонує себе як суперника у президентській кампанії чинного президента Петру Порошенку, який переживає політичні проблеми) розповіла в експертних центрах: Трамп запевнив її, що він "не залишить" Україну, яка наполягає, що саме російські війська винні у ескалації бойових дій у регіоні поруч зі спільним кордоном двох країн. Міжнародна спільнота переважно дотримується такої ж думки, але Москва відкидає це і покладає провину за бойові дії на проросійських сепаратистів. Водночас, коли згадати, що під час своєї кампанії Трамп припускав, що може полегшити санкції проти Росії, пов'язані з її агресією проти України, Тимошенко повідомила учасникам зустрічі, що американський президент запевнив її: він цього не зробить, доки Росія не піде з України. Це істина, яку треба зрозуміти всій президентській раті і не істерити без приводу, а всі сили зосередити на встановленні миру в Україні, але не ціною відтягування ефективних соціально-політичних й економічних реформ.

Дональд Трамп Reuters

Ключові тези виступу президента Трампа

Тим часом сам Трамп у своєму виступі порушив актуальну для зовнішньої політики Сполучених Штатів тему — боротьбу з тероризмом. Президент США заявив, що тероризм є "фундаментальною загрозою свободі віросповідання" і повторив свою передвиборчу обіцянку знищити його. Він переконаний, що "тероризм мусить бути зупинений, і він буде зупинений. Деякий час ситуація не буде легкою, проте тероризму буде покладено край", — заявив Трамп, вочевидь, маючи на увазі, що топ-темою його перших років президентства буде антитерористична спрямованість. Окрім того, з усім своїм красномовством президент Трамп зазначив, що його адміністрація розробить систему, "яка дозволить переконатися в тому, що ті, кого ми впускаємо в нашу країну, повністю поділяють наші цінності — свободу віросповідання і самовираження — і рішуче відкидають будь-які форми придушення і дискримінації". Очевидно, що тематика протидії тероризму та створення міжнародної коаліції проти "Ісламської держави" за участі Росії стане предметом зближення адміністрації президента США та РФ в найближчому майбутньому. Безумовно, предмет поступового зменшення санкційного тиску американців на росіян надалі буде поставати гостро в комунікації між Трампом і Путіним. Безумовно, самому Трампу не вдасться обійти Конгрес США в питання повноцінного скасування санкцій проти РФ, але через майбутні обопільні дії американців із росіянами щодо протидії "Ісламській державі" можуть бути використані як механізм відбілювання міжнародної репутації Росії вже не як країни-агресора, а принципового міжнародного гравця, котрий не терпить принципів міжнародного тероризму.

Гості молитовного сніданку у президента США Reuters

Чому варто мобілізувати політичні сили?

Повертаючись до реалій американсько-українських відносин, не слід забувати, що у Трампа залишився осад від дій української влади. Зокрема, історія з Полом Манафортом. Тому очікується просто охолодження відносин. Паралельно буде зменшення бажання включатися в справи України. Це призведе до зменшення кількості траншів кредитів, консультантів і всього іншого. Не можна зараз сказати на всі 100% — добре це чи погано. От, напевне, охолодження і перехід на периферію інтересів США нас очікують. Тож Україна зрештою має стати самодостатньою країною, якщо для неї політична суб'єктність на політичній шахівниці, дійсно, має значення. Якщо українському істеблішменту цікаво, яким чином варто було б здійснювати результативну комунікацію в США, і як сприймається Україна крізь політичну призму Вашингтона, варто ознайомитись із цим посиланням. Безумовно, українській стороні варто мобілізувати свої зусилля для налагодження ефективної та прагматичної комунікації із новим президентом США, адже російське лоббі вже на повну силу працює над питання скасування американських санкцій проти Росії. Нижче наводжу окремі свідчення, чи то пак інформацію, яка надсилається ключовим стейкхолдерам у Вашингтоні (політикам, аналітикам, журналістам, лідерам думок, державним службовцям, дипломатам тощо). Мета сформулювати позитивне сприйняття позиції РФ. Робота проводиться систематично, матеріали за посиланням грамотні і досить зважені, "формуючі", є позиції експертів та цифри... Звісно, не в позитив для інтересів нашої країни.

Так працює російське лоббі

Так працює російське лоббі

Катерина Одарченко