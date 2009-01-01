"Морпехи" боятся опрокидывания фронта, но учатся высаживаться на берег

По мнению россиян, ВСУ постоянно стремятся "расшатать оборону полка".

"Флотилия" ДНР kp.ru

На приморском направлении подразделения1-го АК ДНР (Новоазовский р-н) совместно с "Азовской флотилией ДНР" проводят учения.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, они включают в себя батальонные тактические учения на суше и отработку вопросов "десантирования" с моря на побережье с рыболовецких баркасов и прогулочных катеров, входящих в состав "флотилии".

В ходе учений часть баркасов "Азовской флотилии" переброшены в Безыменное (наряду с Седово — "базы" "флотилии", штаб — в Новоазовске), хотя ранее все "силы флотилии" были передислоцированы из Безыменного в Седово из-за "угрозы наступления ВСУ".

Российские "инструкторы" в "9-м полку" считают удержание огневой инициативы, в т.ч. с применением 120-мм минометов и 122-мм и 152-мм артиллерии, на ряде участков фронта в зоне ответственности "полка" обязательным и непременным условием "успешной обороны".

По мнению россиян, ВСУ постоянно стремятся "расшатать оборону полка" и лишь активное применение миномётов и артиллерии пока сдерживает от окончательного "опрокидывания фронта" (так дословно в документе), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что вшивые "морпехи" ДНР терроризируют поселок у моря: отжимают имущество, ловят мирных жителей.