"Морпехи ДНР" массово бегут по домам: командиры — бестолковые, за "боевые" не платят

Одни "морпехи" переводятся в другие части, другие — пишут рапорты на увольнение.

"Морпехи" ДНР kp.ru

Напродолжается массовое дезертирство местных боевиков, которые не желают служить в рядах

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в разведывательной роте "9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ДНР", дислоцированного в Новоазовском районе, наблюдается массовое оставление подразделения боевиками (в основном из числа местного населения).

Основная часть "военнослужащих", не желающих далее проходить службу в 9-м полку, переводятся в другие части, вплоть до подразделений обеспечения, другая часть пишет рапорты на увольнение.

Основными причинами ухода боевики называют непрофессиональные действия командования в боевых условиях и хронические невыплаты "боевых" доплат, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что у "морпехов" ДНР упала дисциплина: служба тяготит, командиры — звери.