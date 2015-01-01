"Морпехи" ДНР жалуются на командование: бьют, отнимают зарплату, сделали рабсилой

Также оккупанты недовольны тем, что бронежилеты, каски и военную форму приходится закупать из личных средств.

"Морпехи" ДНР, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

Командование оккупационных войск пытается скрытьв подразделениях, а также нежелание продолжать службы в 1-м и 2-м "армейских корпусах", дислоцированных соответственно в ДНР и ЛНР.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, из-за постоянных задержек с выплатами денежного содержания, неудовлетворительных условий службы и проблем с проведением очередной ротации оккупанты из 2-го батальона 11 "омсп" (Макеевка) и "9-го штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) направили коллективные жалобы на имя командующего "1-го АК".

Боевики жалуются на свое командование из числа кадровых офицеров ВС РФ по фактам рукоприкладства, отбора денег, привлечения к строительным работам на гражданских объектах и разгрузке транспортных фур и рефрижераторов с товарами для местных торговцев. Также оккупанты не довольны тем, что бронежилеты, каски и военную форму им приходится закупать из личных средств.

По решению командования 1 АК ДНР, в указанных подразделениях начала работу комплексная комиссия, основной целью которой является не устранение указанных недостатков, а выявление инициаторов подачи жалобы, добавил координатор "Информационного сопротивления".

Ранее "Главред" писал о реалиях ДНР и ЛНР: за дезертирство боевиков расстреливают, а "контрактников" РФ арестовывают.