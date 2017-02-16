"Морпехов" ДНР под Мариуполем усилили партизанскими "Градами"

У границы с Россией появилась новая танковая рота боевиков.

Установка 9П132 «Град-П», иллюстрация @ruphotomilitary

Боевики1-го АК ДНР, которые дислоцируются в Новоазовском районе Донецкой области, получили 5 мобильных установок 9П132 "Град-П" ("Партизан") с полным комплектом боекомплекта.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Также, по данным военного эксперта, в частном секторе поселка Казацкое (Новоазовский район, в 25 км от Мариуполя) замечена батарея из 4-х минометов 120 мм калибра из состава "9 омсп мп". В то же время, командиры подразделений 9-го полка на передовых позициях жалуются на нехватку боеприпасов. Командование полка поставило задачу в кратчайшие сроки подготовить заявки на получение боеприпасов и обеспечить наличие у данных подразделений четырехкратного запаса штатного БК.

Кроме того, в районе Зеленого Гая (приграничный с Россией Бойковский район) дислоцируется танковая рота 1-го АК ДНР — 10 танков. Подразделение укомплектовано в основном российскими наемниками, командир роты и командиры взводов – кадровые военнослужащие ВС РФ. Данное подразделение прибыло с территории РФ ориентировочно 15-16.02.2017, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в больницу Новоазовска за 6 суток поступили не менее 30 средне- и тяжелораненых боевиков.