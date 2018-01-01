Москаль объяснил, почему миротворцы на Донбассе – это плохо

Губернатор провел параллели с Косово, Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией, Карабахом.

Если «голубые каски» придут на Донбасс – Украина Донбасс потеряет, заявил Москаль. Podrobnosti

Во время чата на "Главреде" губернатор Закарпатской области, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль поделился своим мнением о перспективах ввода на Донбасс миротворцев.

Он отметил, что на оккупированных территориях живут разные люди – от радикально пророссийских до проукраински настроенных, которых просто жизненные обстоятельства заставили остаться в донбасских городах после их перехода под контроль боевиков.

"Лично я опасаюсь, чтобы Донбасс не стал Косово-2, потому что на Донбасс хотят ввести "голубые каски". Но, вроде, и в Косово вводили миротворцев ООН для того, чтобы оно осталось в составе Сербии. Однако впоследствии Запад в своем большинстве признал независимость Косово. Украина, как известно, пока отказывается признавать эту независимость", – констатировал Москаль.

Он напомнил, что, когда происходили нападения на сербские святыни, разрушались храмы на территории Косово, гибли гражданские люди – миротворцы не слишком вмешивались в этот процесс.

"А завершилось все тем, что Косово стало независимой республикой, и страны Запада, так осуждающие все эти события, признали его. Боюсь, что введение "голубых касок" на Донбасс приведет к подобным вещам. Главное, чтобы не получилось так: "ДНР" и "ЛНР" объединятся, создадут "Новороссию" (или нарекутся как-то иначе), будут защищены от украинской армии ооновским мандатом и проведут себе выборы – выберут свой "парламент", "президента" и "Кабмин". А потом те, кто выступали за введение санкций против России, по одному начнут признавать эту "республику". Это худший вариант, который может быть, если будут введены миротворцы на Донбасс", – уверен губернатор Закарпатья.

Он также проводит параллели с Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией, Карабахом.

"Кроме того, сейчас модно говорить, что "решающее слово за Путиным"... Но у меня один вопрос: а в 1991 году, когда отделилось Приднестровье, где был Путин? О нем никто не знал и не слышал. Карабах – где был Путин? Когда спросили Навального, вернет он Крым Украине, если получит должность президента, он сказал, что Крым – российский. Ельцин, вроде, был демократом, по крайней мере, так его подают, но он, как и все остальные, вышел из имперской России. Поэтому я не вижу разницы между Ельциным, который наплодил кучу непризнанных республик, Путиным, который делает то же, и его преемником, потому что этот процесс может продолжиться", – прогнозирует Москаль.

И резюмировал: "Если "голубые каски" придут на Донбасс, значит, Донбасс мы потеряем. Тогда образуется некая новая республика, признанная или непризнанная... Найдутся какие-нибудь Венесуэла, Гондурас, Сальвадор, Куба и тому подобные, которые признают эту территорию. Как показывает история, там, где "голубые каски" становились между сторонами, противостояли друг другу, они давали возможность становления государственности всевозможных сепаратистских мятежных сил, которые под защитой "голубых касок" строили свое государство правдами и неправдами".

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