Москаль сказал, есть ли сепаратизм на Закарпатье

Жители региона очень болезненно воспринимают те ярлыки, которые на них пытаются навешивать, отметил губернатор.
Регион является многонациональным, рассказал чиновник во время чата на "Главреде".
"Сепаратистских настроений на Закарпатье нет. Это однозначно. И это вам подтвердит любой", — отметил собеседник.
По его словам, "такие слухи — это часть информационной атаки, которую пытались осуществить на Закарпатье, когда хотели создать представление, что в этой области живут одни сепаратисты, контрабандисты, владельцы частного границы и супер-контрабантист Аттила (Аттила Горват — Ред.)".
"Именно такой "собирательний" образ Закарпатья пытаются создать. Но — здесь нет сепаратизма. Люди здесь не хотят ничего такого — ни венгры, ни румыны, ни словаки, ни кто-либо другой. И, наоборот, жители Закарпатья очень болезненно воспринимают те ярлыки, которые на них пытаются навешивать", — подчеркнул губернатор.
Напомним, в декабре 2017 года заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил "Главреду", что в Закарпатской области есть проявления так называемого мягкого сепаратизма.