Москва нашла замену Захарченко, главарем ДНР может стать бывший регионал-предатель

Кураторы заинтересовались кандидатурой Бобкова.

Александр Захарченко novostimira.net

В среде "управленцев" ДНР ходя активные слухи о возможном отстранении в начале лета этого годас поста главаря непризнанной "республики".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, причины распространения данной информации неясны. При этом, согласно тем же слухам, якобы российскими кураторами на должность главы ДНР рассматривается кандидатура Александра Бобкова — народного депутата Украины VII созыва (Партия регионов)

Он является бывшим директором Горловского коксохимического завода; в 2015-2016 гг. проходил "службу" в 1-м "армейском корпусе" на командных должностях, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Александр Бобков по прозвищу "Бобок" командовал ротой в банде "Пятнашка", предлагал избавиться от главарей боевиков "Стрелка" и "Беса" и сделать главаря банды "Восток" Александра Ходаковского "главой СБУ" Донецкой области.