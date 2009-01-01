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Москва не знает, что делать с Донбассом, "впихнуть" Украине не удается — российский политолог

Сегодня, 12:24

Содержание Донбасса все дороже, политического смысла в нем уже никакого, идти на Киев или даже на Мариуполь никто не собирается.

Донбасс, Путин, разрушения
На сегодняшний день Москва не знает, что делать с оккупированным Донбассом. Его содержание все дороже, политического смысла в нем уже никакого, идти на Киев или даже на Мариуполь никто не собирается.

Об этом написал российский политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook.

По его словам, "впихнуть" Донбасс Украине не удается ни на каких условиях — ни на российских, ни на украинских. 

 "В итоге сакраментальное решение: 1) на содержании Донбасса экономить; 2) ожидать. Чего ожидать, никто не знает и даже вообразить не в состоянии, ибо цели никакой нет", — отметил Соловей.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин объяснил, почему Кремль попытается "слить" оккупированный Донбасс.

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Москва, Россия, Донбасс, Украина, содержание, Соловей
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