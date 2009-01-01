"Моторола" не будет грустить в аду. Семенченко сказал, что "Гиви" убрала ФСБ

Лидеры российских наемников олицетворяют собой все ужасы войны, отметил нардеп.

Арсен Павлов и Михаил Толстых

Командира банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР —(прозвище "Гиви") — убрала

Об этом нардеп, первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Семен Семенченко написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что теперь убитому главарю бандформирования "Спарта" Арсену Павлову ("Моторола") "не нужно грустить в аду в одиночестве".

"Лидеров российских наемников убирает ФСБ. Для чего? Непослушные? Да ладно...", — отметил политик.

По словам народного избранника, просто эти люди олицетворяют собой все ужасы войны, все преступления боевиков — убийства украинцев, пытки, муки наших пленных — все это связывается с ними.

"Поэтому когда говорят о "Минске" (Минские соглашения — ред.), народ начинает кричать — "кому амнистию, этим "Гиви", "Моторолам"…? Кого выберут народными депутатами и судьями, и милиционерами? Этих?... Вон, позор!", — добавил Семенченко.

"А что теперь? А нет теперь символов убийств и пыток... А Захарченко и Плотницкий (главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, Игорь Плотницкий — ред.) уедут. В РФ или Венесуэлу. И все. А эти оставшиеся, ведь они типа не убивали, а просто стояли на блокпостах. Вот их мы и амнистируем", — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в захваченном Донецке Михаил Толстых уничтожен в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали". До этого в террористической ДНР сообщили, что боевик убит в результате теракта.