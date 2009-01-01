Мозаика кризиса и интересы Кремля

Разобщенность людей, взявших на себя смелость руководить страной, продолжает представлять для Украины серьезную угрозу.

Акция "Свободы", "Правого сектора" и "Азова" под Верховной Радой Reuters

Показательным стал тот факт, что политические силы, являвшиеся локомотивами Революции Достоинства, в феврале 2017 года не удосужились провести совместную памятную акцию, вспомнив о героях Небесной Сотни. Это не помешало десяткам тысяч граждан Украины почтить память погибших героев. Тем временем у большинства партий оказалась своя "политическая свадьба", и немало преуспели в этом представители "Самопомочі". Действия Егора Соболева и Семена Семенченко, решивших вместе со сторонниками возвести "редут" вблизи президентской администрации в не самое подходящее для этого временем, отвечают интересам партии Садового, но диссонируют с общественно-политическими настроениями. Несогласованность в деталях сыграла против "блокадников": пока одни требовали скорейшего принятия закона об оккупированных территориях, другие не смогли провести соответствующий законопроект через профильный парламентский комитет. Кстати говоря, предлагаемые формулировки остаются весьма спорными, больше играющими на политическую целесообразность, чем защищающими национальные интересы.

Показали свою решимость выступать единым фронтом и представители правых сил. "Национальный корпус", "Свобода", "Правый сектор" решительно выступили с лозунгами, традиционно используемыми в Европе левыми. Заслуживает внимания появление Андрея Билецкого в сессионном зале парламента — слишком уж редко он радует коллег своим присутствием. Политически звучащие призывы были оправданы, но вряд ли они уйдут из столицы в массы.

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Неожиданностью стал "план Артеменко" — парламентария-радикала, ранее не блиставшего активностью, но сумевшего найти выход на уже бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. New York Times рассказала об инициативе Артеменко, которая выглядит очередным пробным камнем, заброшенным Кремлем по хитрой траектории в украинский огород. Выход Украины из Минского процесса и референдум об аренде Крыма вполне соответствуют сегодняшним интересам Владимира Путина. Поскольку в медиа заговорили о "плане Манафорта", позволю предположить, что подобных инициатив будет еще немало, поскольку РФ заинтересована в лишении Украины внешнеполитической субъектности.

Неслучайным выглядит и экстренное всплытие в медийном пространстве Виктора Януковича. Ростовский сиделец напомнил о договоренностях от 21 февраля 2014 года, которые он сегодня требует выполнить, подключая к этому Дональда Трампа. "Письмо Трампу" — определенно находка российских политтехнологов, в которой Виктор Федорович решил пожаловаться 45-му президенту США на действия предшественника, заодно демонстрируя отеческую заботу о Донбассе. Малой родине Янукович не хочет самостоятельного политического плавания (словно и не признал Путин своим указом изданные в ОРДЛО документы), зато ратует о всеукраинском референдуме о статусе Донбасса. Тот факт, что четвертый президент Украины ни словом не обмолвился о Крыме, лишь подтверждает, что он работает в интересах России.

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Власть постаралась отвечать на выпады оппонентов не только перекрытием силовиками правительственного квартала, что вызвало глухой ропот многих участников Революции Достоинства. Но оперативное обвинение Андрея Артеменко в государственной измене из уст Юрия Луценко и рассказ Василия Грицака о группе помощников народных депутатов, пытавшихся продвинуть в Верховной Раде российские интересы, заставляет вспомнить, что в условиях гибридной войны ключевыми могут стать не военные действия, а расшатывание ситуации изнутри. Именно на нее делают ставку в Кремле.

Петр Порошенко счел необходимым напомнить украинским военным, что угроза прямого военного вторжения не миновала. Россия продолжает играть мускулами у украинских границ, делает это нарочито резко и постоянно. Президент сделал акцент на необходимости повышать боеготовность, указал (с реверансом в адрес Лукашенко) на возможные направления новой агрессии Кремля и подчеркнул необходимость жесткого контроля за использованием государственных средств, выделяемых на потребности Вооруженных Сил.

Катализатором любопытных процессов в Украине стало решение суда в Вене, давшего разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Тут же напомнила о себе и испанская Фемида, у которой также есть вопросы к газовому олигарху. Хотя окружение Фирташа продолжает бравировать, ситуация для него выглядит непростой, слишком уж заинтересованы в Старом и Новом Свете в информации, которой он располагает. Речь не столько об особенностях украинской политики, сколько о причастности Владимира Путина к заработкам на поставках газа. Если Фирташа все же экстрадируют, этот факт может привести не только к переформатированию "Оппозиционного блока", но и к разрушению его бизнес-империи.

Впрочем, это только предположения. Из сферы конкретики на сегодня — необходимость скорейшей консолидации политической элиты в Украине для защиты национальных интересов. С этим процессом наблюдаются серьезные сложности, и разобщенность людей, взявших на себя смелость руководить страной, продолжает представлять для нее серьезную угрозу.

Евгений Магда