"Можно было бы выслать". Порошенко прокомментировал ситуацию с Саакашвили

По словам президента Украины, решать вопрос о пребывании оппозиционера должны Госпогран- и Миграционная службы.

Петр Порошенко заявил, что не хочет влиять на миграционное ведомство в вопросе Саакашвили. Фото: Philipp Horak

Президент Украины Петр Порошенко считает, что оппозиционного политика Михаила Саакашвили можно было бы выслать из страны, поскольку тот не имеет права заниматься в стране политической деятельностью.

Такой возможности бывший президент Грузии, напомним, лишился после того, как 26 июля 2017 года Порошенко издал указ о лишении Саакашвили (находившегося в тот момент за границей) украинского гражданства.

"Саакашвили не является гражданином Украины. Также он не является украинским политиком, поскольку согласно нашим законам он должен быть гражданином, чтобы иметь право заниматься политикой. Он был осужден в Грузии. В мои президентские обязанности не входит решение судьбы Саакашвли. Его можно было бы экстрадировать, хотя я бы этого не хотел", - заявил Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil, отметив, что такими вопросами в Украине занимаются государственная миграционная и пограничная службы.

Как стало известно в понедельник, 12 февраля, в Киеве Саакашвили был задержан спецназом.