"Мученик" Михеил. Как власть и "титушки" сыграли на руку Саакашвили

Любая власть проигрывает, потому что своими действиями мобилизует своих оппонентов и колеблющихся, говорит Виталий Бала.

Виталий Бала Главред

Из-за силового прорыва через границу с Польшей лидера партии "Движение новых сил", экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузиипострадал имидж украинских политиков.

Об этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду".

"Следует разделять имидж Украины и имидж политиков. — говорит политический эксперт. — В данной ситуации пострадал как раз имидж политиков — у кого-то больше, у кого-то меньше. В любом случае, это касается обеих сторон. Если стороны оказываются в неординарной ситуации, выходящей за рамки закона, обе они несут ответственность за неё. Только одна сторона не может быть виновата".

"Самым коротким путём выхода из сложившейся ситуации, причём с минимальными имиджевыми потерями для политиков и институтов власти, станет возвращение ситуации в правовое поле", — считает политолог.

"Безусловно, происходившее на границе является нарушением закона. Но является ли нарушением закона недопуск перейти границу? Является ли нарушением закона то, что происходило в Польше, в Перемышле, когда не дали уйти поезду? Любое действие рождает противодействие. И в такой ситуации либо все множится на ноль и возвращается в правовое русло, либо нужно начинать с тех причин, которые и привели к тем последствиям, которые мы имеем сегодня", — уверен директор Агентства моделирования ситуаций.

"Причиной была так называемая политическая целесообразность, на которой основывается, к сожалению, множество решений, которые, как правило, и имеют непредсказуемые последствия. Именно так произошло с лишением Михеила Саакашвили украинского гражданства. Именно это стало причиной всех нынешних событий, а 10 сентября обострилось на границе", — напомнил Бала.

"Я не понимаю, почему нельзя было пустить поезд Саакашвили — пусть бы он приехал в Украину, а тут бы уже решались все вопросы с ним. Чем дольше не решается данная ситуация, тем больше репутационных потерь несут люди, задействованные в этой ситуации с обеих сторон, — говорит он. — Кроме того, в данном случае на удивление хорошо сработали правоохранительные органы, не допустив ситуации крайнего обострения и кровопролития".

"Проблема в том, что происходит ослабление институтов власти и растет недоверие к ним. И если ситуация не вернётся в правовое русло, всё будет продолжаться. Если не отмотают ситуацию до того момента, с которого все началось, и не начнут устранять причину, я думаю, ситуация будет становиться только хуже", — говорит политолог.

"А если из Саакашвили окончательно сделают мученика, это станет подарком для его политической силы. Вообще, у меня складывается впечатление, что во власти — целый фан-клуб Саакашвили, который возвращает его в украинскую политику и создает условия, чтобы его политическая сила наращивала рейтинг и, возможно, даже попала в парламент. Объективно говоря, для последнего даже не было никаких оснований до того момента, пока Саакашвили не лишили гражданства. До этого момента его поддержка была на уровне статистической погрешности — 1,5%", — напомнил эксперт.

"Безусловно, многое зависит от того, как дальше сработают обе команды. Однако в такой ситуации любая власть, конечно же, проигрывает, потому что своими действиями она мобилизует своих оппонентов и колеблющихся. Особенно возвращение "титушек" мобилизует людей, настраивая их против власти. Теперь всё будет зависеть от того, какая из команд технологически сумеет лучше воспользоваться сложившейся ситуацией. Если рейтинг Саакашвили вырастет, то это будет не заслуга оппонентов власти, а результат просчётов власти", — подытожил Виталия Бала.

Напомним, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду", почему возвращение Саакашвили ударит по имиджу Порошенко.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Возвращение Саакашвили в Украину: последствия для имиджа страны и рейтингов политиков".