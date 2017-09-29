Муженко обвинил Россию: оставила часть своих войск в Беларуси после учений "Запад-2017"

Муженко заявил, что россияне забрали авиацию из Беларуси, чтобы создать картинку вывода войск.



Военные РФ и Беларуси Цензор.нет

После учений "Запад-2017" Россия оставила часть своих войск в Беларуси, несмотря на обещания не делать этого.

Об этом заявил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко в комментарии Reuters, сообщает "Украинская правда".

"У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12 500 военнослужащих, из которых якобы 3000 были россиянами, но там на самом деле их было гораздо больше", — сказал генерал армии.

Муженко заявил, что россияне забрали авиацию из Беларуси, чтобы создать картинку вывода войск.

"Россия продемонстрировала, и это была прежде всего демонстрация, возвращение авиационных частей — они поднялись в воздух и полетели на аэродромы России. Но мы понимаем, что для авиации 300-400 км — это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время", — сказал он.

По мнению Муженко, напряжение не уменьшилось, а наоборот растет.

Руководитель Генштаба также отметил, что Киев надеется на получение летального оборонительного вооружения от США.

"Мы ожидаем соответствующего решения, потому что все переговоры закончились, а соответствующие вопросы были согласованы — о перечне и типах оружия — и мы ожидаем только политического решения наших стран-партнеров", — сказал он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия на учениях "Запад-2017" отработала нанесение массированного ядерного удара.