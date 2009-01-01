Муженко объяснил, что помешало силовикам освободить Луганск

События под Иловайском в 2014 году сыграли негативную роль в том, что ВСУ не освободили Луганск.

Виктор Муженко.

Об этом сказал начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью газете "День".

"Что касается Луганска, то должен сказать, что такая возможность была. Мы должны были укрепиться в Камброде, который был доминирующей точкой над городом. К сожалению, негативную роль сыграли в том числе события под Иловайском", — рассказал он.

Муженко также подчеркнул, что в таком деле, как война, необходимы четкая координация и профессионализм.

"В 2014 году было много факторов, которые нам больше мешали, чем помогали", — отметил он.

Напомним, эксперт Валентин Бадрак отмечал, что во время вторжения российских войск на восток Украины, в результате действий которых силы АТО попали в "котлы" под Иловайском и Дебальцево, украинское командование допустило ряд ошибок, повлиявших на ход войны на Донбассе.

Как известно, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Военные регулярных частей Вооруженных сил России, которые вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими сепаратистов, обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские силовики.

По официальным данным, тогда в так называемом "Иловайском котле" погибли 366 украинских военнослужащих и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.