Муженко ответил на обвинения во взрывах под Винницей: назначить крайних не получится

Муженко заявил, что после взрывов в Калиновке хотят убедить людей в том, что командование ВСУ неспособно реагировать на угрозы.

Виктор Муженко. УНИАН

Глава Генерального штаба Виктор Муженко отреагировал на обвинения во взрывах на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области, которые накануне звучали в его адрес.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, что после инцидента в Калиновке некоторые люди пытаются убедить общество в том, что командование вооруженных сил неспособно адекватно реагировать на угрозы и "сбить" доверие к армии, чтобы на этом фоне "реализовать свои политические амбиции".

"Эти люди не понимают, что ВСУ стали другими... Война — закалила всех — от солдата до генерала. Для тех, кто еще не понял — обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с Верховным Главнокомандующим во главе. Вооруженные Силы Украины с каждым днем крепнут и закаляются. Только единство и стабильность в государстве приведут к победе над врагом", — отметил он.

"О эмоциональном фоне и нагнетании истерики. Враг напомнил, что идет война. Главным объектом его атаки являются Вооруженные Силы как основная опора национальной безопасности Украины. Сразу появились те, кто стремится расшатать боеготовность и целостность Вооруженных Сил", – подчеркнул Муженко.

Муженко также отметил, что совместно с СБУ, ГосЧС, Нацгвардией и Национальной полицией Вооруженные Силы продемонстрировали сплоченность и профессионализм в решении проблемы, а поддержка органов государственной власти и местного самоуправления была "бесценной и беспрецедентной".

Напомним, ранее Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке должен нести и начальник Генштаба.

Накануне за отставку начальника Генштаба и его заместителя выступил нардеп Антон Геращенко.

В самом Генштабе заявили, что об отставке Муженко пока речь не идет.

Ранее глава Минобороны Степан полторак заявил, что на складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.

Между тем, военный прокурор Анатолий Матиос опроверг диверсию на военных складах под Винницей.

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