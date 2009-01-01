Муженко рассказал, кто слил в Сеть выход ВСУ из Дебальцево

Муженко напомнил о деталях операции в Дебальцево.

Виктор Муженко.

Выход украинских войск из Дебальцево в январе — феврале 2015 года усложнили политики, которые пытались влиять на ход операции.

Об этом заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью газете "День".

"Действительно, была проблема с тем, что некоторые политики или близкие к ним лица пытались влиять на ход операций. Могу сказать, что, например, когда мы готовили выход из Дебальцево, то его план очень быстро появился на странице в Фейсбук Семена Семенченко (Гришина)... Мне хочется надеяться, что политики делали это не намеренно. Но откуда появился план выхода войск из Дебальцево у Семенченко, мне до сих пор неизвестно", — отметил Муженко.

По его словам, в Дебальцево регулярные части российской армии столкнулись со стойкой, хорошо организованной обороной украинских подразделений, в частности 28-й отдельной горно-пехотной бригады.

"Да, не все смогли устоять... В то же время нам удалось в чрезвычайно сложных условиях сохранить управление войсками, которые находились не только под прямым огневым поражением, но и подверглись бешеному информационному воздействию псевдоэкспертов, которые пытались посеять панику. Благодаря выдержке и четкому выполнению плана операции нам удалось избежать паники, ввести в заблуждение врага и организовать плановый вывод войск на уже защищенные рубежи", — рассказал глава Генштаба.

Он напомнил о деталях операции в Дебальцево.

"Мы разговаривали с Президентом. И для русских было неожиданностью то, что украинские войска на самом деле не были окружены. Россияне пытались убедить всех в Минске, что наши войска снова в мешке. Для этого в районе Дебальцево они сосредоточили многочисленные резервы. Президент предложил мне прилететь в Минск и доложить ему об обстановке, но я объяснил, что из Минска осуществлять управление войсками будет крайне сложно.

Также я имел телефонную беседу с генералом российского Генштаба Картаполовым. Он выходил на меня и убеждал, что наши войска — в полном окружении. Я ему предложил встретиться в Дебальцево. Он отказался. На то время это кардинально меняло наши дипломатические позиции на переговорах в Минске. Действительно, если бы мы срочно начали отступление, как того ожидали россияне, то могла бы повториться трагедия Иловайска, ведь русская артиллерия просто накрыла бы нас огнем с обеих сторон. Однако устойчивость и организованность под Дебальцево заставили противника сосредоточить артиллерию на самом городе и вокруг него.

Мало кто знает, что враг еще сутки из всех калибров обстреливал Дебальцево после того, как мы уже вывели большинство колонн из того "аппендикса", — сказал Муженко.

Напомним, в Минобороны рассказали о новых боях у Дебальцево, где силы АТО заняли очень важные позиции.

фото: day.kyiv.ua