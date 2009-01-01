Муженко вспомнил о бое спецназа на материковой Украине в первые дни захвата Крыма россиянами

Муженко признает, что "Крым стал своеобразной лакмусовой бумажкой".

"Зеленые человечки" в Крыму. Reuters

Во время захватаукраинские спецназовцы были вынуждены вступить в бой на территории материковой Украины.

Об этом сказал начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью газете "День".

Муженко признает, что "Крым стал своеобразной лакмусовой бумажкой", а начало российской агрессии стало для многих украинцев периодом разрушения иллюзий.

"Как это ни прискорбно признавать, 70% военных были дезориентированы и остались в Крыму на стороне оккупантов", — констатировал он.

Муженко также вспомнил, что делал в первые дни после кровавых расстрелов на Евромайдане, когда стало известно, что Россия отправляет в украинский Крым военную технику и "зеленых человечков".

"В составе украинской делегации вместе с первым заместителем министра обороны Украины принимал участие в заседании в штаб-квартире НАТО. Мы прибыли в Брюссель под вечер 26 февраля, а рано утром 27-го наш военный представитель в Североатлантическом альянсе постучал ко мне в дверь и сообщил — в Крыму — россияне!

Дальше мне запомнилась Херсонщина. Я, тогда заместитель начальника Генерального штаба, получил задание сформировать группировку, которая должно была защитить наш юг ... Мы с группой офицеров — по 20 часов днем на ногах, из них 5—6 часов —в вертолете. И приветы с той стороны: "Передайте Муженко, что мы за ним наблюдаем ...". "Мы также за вами наблюдаем", — говорит Муженко.

Он также рассказал о первом боевом контакте с россиянами и состоялся он на территории материковой Украины.

"Наши ребята одного из полков спецназначения вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой россиян уже на материковой Украине", — заявил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, в Крыму военные России серьезно "нашкодили", командование не хочет возмещать ущерб.