Муженко заявил, что взрывы на военных складах в Украине — результаты спецопераций РФ

Взрывы на арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий, заявил начальник Генштаба.

Взрывы на складах в Калиновке Reuters

Взрывы на военных арсеналах , которые произошли в последние годы, являются результатами специальных операций российских спецслужб.

Об этом начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил во время выступления перед слушателями и преподавателями Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, сообщает пресс-служба Генштаба.

По его словам, взрывы на арсеналах в Украине имеют признаки целенаправленных диверсий.

Муженко отметил, что чрезвычайные происшествия, которые в течение последних двух лет произошли на военных складах, имеют все признаки диверсий и могли быть последствиями деятельности вражеских спецслужб.

"Происшествия на арсеналах (складах) вблизи Сватово, Волновахи, Балаклеи, Мариуполя, Калиновки являются ничем иным, как результатом спецоперации. Не имея возможности достичь своих целей на востоке Украины военным путем, противник переносит основные усилия в глубину нашей страны. При этом их приоритетной задачей, очевидно, является уничтожение именно тех средств поражения, производство которых в Украине не осуществляется, а закупка невозможна", - отметил начальник Генштаба.

Он отметил, что в условиях российской агрессии такие действия противника являются прогнозируемыми.

"В пределах имеющихся ресурсов Вооруженные силы принимают комплексные меры по их предупреждению. Государство начало выделять средства на оборудование мест хранения вооружения и боеприпасов и организацию охраны этих объектов. Но объемы проблем являются значительными, поэтому их решение требует не одного года. В наследство от Советского Союза Украина получила миллионы тонн боеприпасов, часть из которых уже непригодна к использованию. Рассредоточение этого боезапаса требует привлечения больших объемов железнодорожных перевозок и современных средств механизации", — добавил Муженко.

По его словам, Генштаб готовит изменения в законодательство по охране арсеналов.

"В настоящее время мы готовим предложения по замене ВОХР (военизированной охраны Вооруженных сил Украины, — ред.) батальонами охраны и обеспечения, в состав которых будут входить как подразделения охраны, так и такелажные подразделения и подразделения механизации. Это, безусловно, приведет к увеличению общей численности Вооруженных сил. В связи с этим мы готовим предложения к Закону Украины "О численности Вооруженных сил Украины", — отметил Муженко.

Кроме того, он подчеркнул, что попытки определенных политических сил использовать эти чрезвычайные происшествия на арсеналах в собственных интересах не улучшают общую ситуацию.

Отметим, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что к совершению диверсии на военных складах вблизи Калиновки привела служебная халатность.

Ранее глава Минобороны Степан полторак заявил, что на складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

Напомним, вечером 26 сентября стало известно, что под Винницей на одном из крупнейший военных складов Украины начались взрывы, произошел пожар. Военная прокуратура квалифицировала случившееся как диверсию.

Между тем, военный прокурор Анатолий Матиос опроверг диверсию на военных складах под Винницей.

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