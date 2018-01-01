"Мы найдем путь". Саакашвили намерен вернуться в Украину, видео

Экс-президент Грузии планирует найти легальный метод возвращения на украинскую территорию.
В эфире телеканала Zik политик сообщил, что на данный момент находится под охраной в одном из отелей Варшавы.
"Обязательно! Я думаю мы найдем путь, как это сделать абсолютно легально. Очень мало времени осталось этой власти", - ответил Саакашвили.
Оппозиционер заявил, что основанием для возвращения является его намерение спасти Украину от диктатуры.
"Дело - в необходимости спасти Украину от диктатуры", - подчеркнул Саакашвили.
Напомним, 12 февраля Михеил Саакашвили прибыл в Польшу в связи с депортацией из Украины.