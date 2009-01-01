"Мы продолжаем борьбу". В Украине отмечается День сопротивления оккупации Крыма

После аннексии Крыма российские оккупанты начали преследовать крымскотатарских активистов.
26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, которым противостояли сторонники вхождения полуострова в состав России, пишет УНИАН.
После аннексии Крыма российские правоохранители начали преследовать крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге. По данным российского следствия, в тот день в результате давки и стычек погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
На сегодняшний день оккупационные власти не прекращают осуществлять репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, в настоящее время известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены.
Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как "экстремистской" организации.
На днях в государстве стартовала кампания "Крым - это Украина. 1096 дней сопротивления".
В Киеве сегодня состоится Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и представителями других национальностей, которые проживают во временно оккупированном Крыму.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Западные страны ввели ряд экономических санкций.
Президент Петр Порошенко заверил, что власти продолжат поддерживать украинцев во временно оккупированном Крыму.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", — напомнил президент.
По его словам, власти не оставят своих сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки.
"Украина сумела на высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационных властей, которые несут ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополь.
Весь цивилизованный мир знает, что Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу", — подчеркнул президент.
Напомним, ранее в Кабинете министров обнародовали, какой ущерб нанесла Российская Федерация за три года в оккупированном Крыму.