"Мы продолжаем борьбу". В Украине отмечается День сопротивления оккупации Крыма

После аннексии Крыма российские оккупанты начали преследовать крымскотатарских активистов.

В Украине отмечается День сопротивления оккупации Крыма Reuters

В Украине сегодня отмечается День сопротивления оккупации Крыма

26 февраля 2014 года возле здания Верховного Совета Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины, которым противостояли сторонники вхождения полуострова в состав России, пишет УНИАН.

После аннексии Крыма российские правоохранители начали преследовать крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге. По данным российского следствия, в тот день в результате давки и стычек погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На сегодняшний день оккупационные власти не прекращают осуществлять репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, в настоящее время известно о 17 пропавших без вести, 12 погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены.

Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как "экстремистской" организации.

На днях в государстве стартовала кампания "Крым - это Украина. 1096 дней сопротивления".

В Киеве сегодня состоится Марш солидарности с крымскотатарским народом, украинцами и представителями других национальностей, которые проживают во временно оккупированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Западные страны ввели ряд экономических санкций.

Президент Петр Порошенко заверил, что власти продолжат поддерживать украинцев во временно оккупированном Крыму.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", — напомнил президент.

По его словам, власти не оставят своих сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки.

"Украина сумела на высоком международном уровне — в ООН — закрепить за Россией статус оккупационных властей, которые несут ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины — Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Весь цивилизованный мир знает, что Крым — это Украина. Мы продолжаем борьбу", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее в Кабинете министров обнародовали, какой ущерб нанесла Российская Федерация за три года в оккупированном Крыму.